В администрации Байдена пообещали выделить Украине $60 млн долларов военной помощи

Накануне встречи в Белом доме президента Джо Байденом с главой Украины Владимиром Зеленским Соединенные Штаты пообещали 60 млн долларов военной помощи нашей стране. В администрации американского президента заявили, что этот пакет помощи необходим из-за значительного увеличения российской военной активности вдоль украинской границы, а также из-за минометных обстрелов, нарушения режима прекращения огня и других провокаций оккупантов на Донбассе.

Об этом сообщило американское агентство Associated Press. Издание приводит цитаты из сообщения, которое сделала администрация Байдена Конгрессу США.

"Укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил для защиты от российского вторжения. Необходимо срочно устранить значительные пробелы в потенциале Украины, чтобы усилить сдерживания в свете нынешней российской угрозы", — говорится в сообщении.

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Новая военная помощь призвана продемонстрировать поддержку США суверенитета Украины. Отмечается, что новый пакет будет включать в себя больше противотанковых ракет Javelin, которые Киев считает критически важными для защиты от российско-оккупационных войск на Донбассе.

В марте Пентагон объявил о пакете военной помощи на 125 млн долларов для Украины, включая два вооруженных патрульных катера, чтобы помочь стране защитить свои территориальные воды. США заявляют, что с начала конфликта с Россией они выделили Украине помощь на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 31 августа встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Между странами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны.