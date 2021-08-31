Зеленский призвал начать консультации Украина – США – ФРГ из-за "Северного потока-2"

В рамках визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский заявил, что важно как можно скорее начать регулярные трехсторонние консультации между Украиной, Германией и США касательно российского газопровода "Северный поток-2", сохранения украинского транзита и обеспечения энергетической безопасности Европы. Эту тему украинский лидер поднял на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

На сайте Офиса президента во вторник, 31 августа, сообщили, что на этой встрече чиновники и президент обсудили актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. Касательно угроз СП-2 "состоялся подробный обмен мнениями", сказано в тексте.

В ОП заявили, что у Украины и США общий подход относительно рисков российского газопровода.

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"Российский газ является самым грязным в мире через значительные выбросы метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", – сказал Зеленский.

Он уверен, что необходимо создать "эффективные предохранители" от использования газа как оружия Кремлем.

Как известно, Грэнхолм во главе президентской делегации Соединенных Штатов приняла участие в саммите "Крымская платформа", который состоялся 23 августа в Киеве. Глава украинского государства вспомнил это и поблагодарил министра за поддержку в восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны.

Детально было обсуждено пути активизации сотрудничества между Украиной и Штатами в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации. Как заявил Зеленский, Украина идет по пути декарбонизации энергетической отрасли.

Отдельно стороны обговорили сотрудничество по ядерной энергетике и строительство дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов.

Подписано также соглашение о стратегическом диалоге по вопросам энергетики и климата между Украиной и Америкой. Зеленский высказал убеждение, что это активизирует двустороннее сотрудничество и реализацию совместных инициатив и проектов на практике.

Как ранее писал OBOZREVATEL, газета The New York Times написала, что у президента Зеленского будет последний шанс попытаться убедить своего американского коллегу Джо Байдена остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2".