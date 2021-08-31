Президент Украины прибыл на встречу с главой Пентагона: первые подробности, фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время переговоров стороны среди прочего должны обсудить вопросы военного сотрудничества между странами.

После встречи должна состоятся пресс-конференция, на которой раскроют детали. Также во встрече примет участие министр обороны Украины Андрей Таран (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Возле здания Пентагона главу государства встретил Ллойд, затем они вошли в здание.

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В то же время перед встречей с главой Пентагона в администрации Байдена пообещали выделить Украине 60 миллионов долларов, пишет АР.

Средства решили предоставить из-за увеличения российской активности возле границ Украины и многочисленных обстрелов и нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РФ.

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Отметим, что Зеленский прибыл с официальным визитом в США ночью 31 августа по киевскому времени. Во время своего первого дня пребывания в стране глава государства уже встретился с главой NASA Биллом Нельсоном.

Также был подписан меморандум о строительстве энергоблоков в Украине на 30 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины со своим американским коллегой обсуждали по телефону российскую агрессию в Украине. Тогда Ллойд заверял, что Вашингтон не оставит наедине Киев.