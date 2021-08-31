Зеленский провел встречу с директором NASA: Украина снова должна стать космической страной

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором американского государственного космического агенства NASA Биллом Нельсоном. Переговоры украинский лидер назвал плодотворными.

О событии Зеленский сообщил в своем Twitter-аккаунте во вторник, 31 августа, показав также совместное фото с директором NASA. В посте сказано, что "Украина должна снова стать космической державой".

Темы, которые обсуждали, касались сотрудничества Украины с Соединенными Штатами в космической отрасли.

"Плодотворно обсудили с директором NASA Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", – написал президент.

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Он также пригласил Нельсона посетить Киев, подчеркнув, что в Украине ждут на его визит.

Напомним, что визит президента и украинских чиновников в США рассчитан на несколько дней. Ранее в ОП заявили, что американская сторона готова подписать ряд документов. Один из них – о совместном строительстве энергоблоков – уже заключили 31 августа.

В Forbes считают, что после переговоров лидеров Америки и Украины возможен рост украинской экономики, однако прогноз экспертов сложно назвать оптимистическим.

Как ранее писал OBOZREVATEL, перед визитом Зеленского в США американский президент Джо Байден подписал указ о выделении для Украины до 60 млн долларов помощи. Деньги должны пойти на укрепление обороноспособности государства.