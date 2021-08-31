В США подписали меморандум о строительстве в Украине 5 энергоблоков на $30 млрд

Украина и США совместно построят пять энергоблоков, первый из которых – на Хмельницкой АЭС. Соответствующий Меморандум был подписан во вторник, 31 августа, украинским "Энергоатомом" и американской компанией Westinghouse electric.

О событии сообщил президент Владимир Зеленский на своей станице в Twitter. Подписание документа состоялось в Соединенных Штатах, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом в ночь на 31 августа (по Киеву).

Глава украинского государства заявил, что приветствует такое решение. Всего на проект будет потрачено до 30 млрд долларов.

Как указал Зеленский, первый энергоблок на АЭС в Хмельницком будет пилотным, а далее специалисты построят еще четыре по американской технологии.

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Также президент сообщил, что Украина и Америка начали стратегический диалог касательно энергетики и климата.

Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и его американская коллега Дженнифер Гранхольм.

Напомним, что в США глава Украины прилетел вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом назначены на 1 сентября. Встреча состоится в Вашингтоне. Отметим, что лидеры двух стран впервые увидятся лично.

На 31 августа запланирована встреча президента Украины с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Кремле признали, что следят за визитом Зеленского в Америку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что в Вашингтоне якобы могут повлиять на украинского президента.