Зеленский и первая леди прилетели в США. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ночь на вторник, 31 августа, прибыли в США. Планируется, что там они проведут ряд важных рабочих встреч и мероприятий, среди которых главная – встреча украинского лидера в Вашингтоне с главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram, сам Зеленский, а также супруга главы украинского государства на своей странице в Facebook. В ОП указали: переговоры на высшем уровне должны пройти в формате с глазу на глаз и в расширенном составе делегаций.

В Америке украинские политики пробудут несколько дней и побывают в ряде городов на Восточном и Западном побережьях.

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Зеленский в Instagram-аккаунте показал фотографию того, как выходил из самолета по трапу, держа жену за руку. Он напомнил, что прибыл в Штаты по приглашению американской стороны.

Первая леди Украины написала, что на нее ждет запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, встреча с женщинами Power women, открытие "Украинского дома", посещение музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан-Франциско, визит в художественную галерею De Young и другое.

Зеленская назвала эти события возможностями для развития отношений двух стран.

"Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии мы станем еще ближе, а наша связь усилится", – подытожила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, переговоры Зеленского и Байдена состоятся 1 сентября, хотя ранее планировалось, что это произойдет на день раньше. Дату перенесла американская сторона. Программа визита гаранта в Штаты из-за этого изменилась. При этом встречу переносили уже дважды.