Инвестиции, торговые отношения и реформы в Украине: Любченко провел встречу с торгпредом США. Фото

В Вашингтоне (США) состоялись переговоры по укреплению торгово-экономических и инвестиционных отношений Америки и Украины. Их провели украинский первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко и торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай.

Последняя назвала встречу "прекрасной". На своей странице в Twitter 30 августа Тай написала, что она подчеркнула важность "прозрачности, предсказуемости и подотчетности в Украине для построения доверия, которое увеличит торговлю и инвестиции" между двумя странами. Кроме того, это укрепит доверие к украинскому правительству, позволит создать благоприятную среду для развития бизнеса.

Торговый представитель США также считает программу экономических реформ Украины амбициозной, передает ее пресс-служба.

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Среди других тем, которые поднимались на встрече:

обязательства по увеличению инвестиций между двумя странами;

регулирование и проблемы цифровой торговли;

вопросы интеллектуальной собственности;

совершенствование корпоративного управления;

негативное влияние избыточных мощностей в сталелитейной и алюминиевой отраслях стран с нерыночной экономикой.

"Посол Тай и первый заместитель премьер-министра Любченко договорились поддерживать постоянный диалог в будущем", – сообщается на портале торгового представителя США.

На сайте Министерства экономики сказано, что у Штатов и Украины общий подход касательно развития торговой политики: чтобы торговля служила обществу и развитию человеческого капитала.

Как отметил Любченко, весомым в этом контексте является построение общих правил цифровой торговли и защиты прав интеллектуальной собственности. На этом министр призвал акцентировать внимание в ходе дальнейшего сотрудничества.

Он указал на многолетнее тесное сотрудничество в том числе в рамках Украинско-Американского совета по торговле и инвестициям.

Как напомнили в Минэкономики, на этом этапе налажена постоянная работа рабочих групп по вопросам усиления защиты прав интеллектуальной собственности, санитарно и фитосанитарных мер, уменьшения технических барьеров в двусторонней торговли.

"Вскоре начнет свою работу десятое заседание Совета и украинская сторона уже готовится к его проведению", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, газета The New York Times написала, что одной из тем на встрече президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена станет запуск российского газопровода "Северный поток-2". Лидер Украины якобы может сказать Байдену, что проект должен быть остановлен.