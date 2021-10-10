"Для тех, кто интересуется": Саакашавили из-за решетки объяснил, что у него с Ясько и разведен ли он
Глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили, находясь за решеткой в Грузии, подтвердил, что давно живет вместе с нардепом Елизаветой Ясько. Отношения со "слугой народа" он назвал большой историей любви и попросил посторонних не вмешиваться в них.
Пост под названием "для тех, кто интересуется личной жизнью", появился на его странице в Facebook. Текст сопровождал снимок счастливого политика в обнимку с украинским парламентарием (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Сейчас я веду гораздо более масштабную борьбу, чем моя личная жизнь. Впрочем, поскольку звучат вопросы об этом, хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья с полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным", – рассказал Саакашвили.
Пост опубликован на трех языках: английском, украинском и грузинском. В своем обращении политик попросил также не беспокоить его прежнюю официальную жену Сандру Рулофс. Он подчеркнул, что благодарен ей за "невероятную совместную жизнь".
"Прошу людей уважать нашу частную жизнь, а также приватность Сандры, к которой я отношусь с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей невероятную совместная жизнь", – добавил политик.
Он еще раз напомнил, что, сейчас больше сосредоточен на своей борьбе, и продолжает голодовку в тюрьме №12 города Рустави.
"Я отношусь к этому крайне серьезно и настроен дойти до конца", – заверил Саакашвили.
Ранее експрезидент Грузии, который был задержан у себя на родине, заявил, что местные власти уже девятый день незаконно удерживает его в тюрьме. По его словам, приговоры суда, которыми аргументировали такое решение, "никто в мире не признает".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в романе с Елизаветой Ясько экс-президента Грузии уличили в ноябре 2020-го. Девушка моложе политика на 22 года. Отмечалось, что она периодически жила в резиденции Саакашвили в поселке Лесники на Киевщине.
После его задержания в Грузии 1 октября 2021-го народный депутат от фракции "Слуга народа" опубликовала пост с фактическим признанием в отношениях. Она заявила, мол, "мы вместе, любим друг друга и поддерживаем".
Также в сеть попало совместное видео Ясько и Саакашвили, которое они записали перед его поездкой в Грузию. На кадры отреагировала жена задержанного на родине политика, признавшись, что несмотря на эмоции сохраняет спокойствие.
Рулофс познакомились с Михаеилом Саакашвили в 1993 году в Страсбурге, где преподавала курс права человека. В браке с ним она родила двух сыновей. Подробнее об официальной уже бывшей жене экс-президента Грузии читайте в материале.