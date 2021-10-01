Люблю: Лиза Ясько призналась, что находится в отношениях с Саакашвили, и попросила о помощи. Видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько отреагировала на задержание Саакашвили и заявила, что "мы вместе, любим друг друга и поддерживаем". Она обратилась к президенту Украины и Министерству иностранных дел с просьбой о помощи.

Об этом Ясько написала в Facebook. Нардеп обнародовала видео, записанное до отъезда Саакашвили в Грузии. В нем Ясько практически призналась, что находится в личных отношениях с политиком.

"Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Я его полностью поддерживаю. Михаил Саакашвили - гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан! Люблю ", - написала Ясько.

Видео дня

Елизавета Ясько также напомнила представителям украинской власти, Саакашвили является гражданином Украины. Она обратилась к президенту Владимира Зеленского, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а также в представительства Украины при ООН и при Совете Европы с просьбой защитить политика.

Видео с признанием появилось также вечером 1 октября и на странице Саакашвили в Facebook.

"Мы записали это видео до моего отъезда в Грузию. О том, что Грузия и Украина вместе. И договорились, что опубликуем это видео в случае ареста. Я и Лиза Ясько вместе", — написал Саакашвили.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, слухи о том, что моложе на 22 года "слуга народа" Ясько закрутила роман с Саакашвили, ходили уже давно.