Саакашвили объявил себя пленником властей Грузии

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который 1 октября был задержан у себя на родине, заявил, что местные власти уже девятый день незаконно удерживают его в тюрьме. По его словам, приговоры суда, которыми аргументировали такое решение, "никто в мире не признает".

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook в субботу утром, 9 октября. Он продублировал текст на английском, грузинском и русском языках.

Политик также отметил, что ордер на его арест выдан по двум делам, расследование которых еще не завершено.

Он напомнил, что, согласно грузинскому законодательству, в таком случае его, как и любого другого задержанного, должны были сразу же доставить в суд.

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"Меня уже 9 дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", – написал Саакашвили.

По его мнению, таким образом в Грузии хотят предотвратить появление узника на публике накануне второго тура местных выборов, ради которых он и приехал в страну.

"Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда", – обратился Саакашвили к международному сообществу.

Кроме того, стало известно, что в тюрьме политик начал принимать в пищу мед и натуральный сок. Об этом пишет Грузия Online со ссылкой на информацию Специальной пенитенциарной службы. Таким образом, Саакашвили не грозит истощение из-за голодовки, которую он ранее объявил.

"У него был доступ к различным продуктам, включая натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока", – сказал начальник службы Ника Цхварашвили.

Напомним: правящая партия "Грузинская мечта" выиграла местные выборы – она обошла оппозиционную силу соратников Саакашвили "Единое национальное движение" почти на 16%. При этом в пяти городах все же состоится второй тур голосования.

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