Белый дом – о рисках вторжения РФ: Кремль может использовать в качестве предлога попытку госпереворота в Украине

Россия может использовать в качестве предлога для вторжения попытку государственного переворота. Роль США заключается в предотвращении дальнейшей агрессии.

Об этом на 13 января заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его брифинг транслировался на странице Белого дома в Twitter.

Также он считает, что предлогами для вторжения могут быть диверсия или информационные операции.

По словам Салливана, американская разведка изучает данные о том, что Россия ведет работу, чтобы сфабриковать повод для своей агрессии.

В частности, Москва может обвинить Украину в подготовке нападения на российские силы на Донбассе.

Он подчеркнул, что главная задача США состоит в предотвращении вторжения. Для этого Вашингтон постоянно контактирует со своими союзниками и партнерами.

