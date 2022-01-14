Белый дом – о рисках вторжения РФ: Кремль может использовать в качестве предлога попытку госпереворота в Украине
Россия может использовать в качестве предлога для вторжения попытку государственного переворота. Роль США заключается в предотвращении дальнейшей агрессии.
Об этом на 13 января заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его брифинг транслировался на странице Белого дома в Twitter.
Также он считает, что предлогами для вторжения могут быть диверсия или информационные операции.
По словам Салливана, американская разведка изучает данные о том, что Россия ведет работу, чтобы сфабриковать повод для своей агрессии.
В частности, Москва может обвинить Украину в подготовке нападения на российские силы на Донбассе.
Он подчеркнул, что главная задача США состоит в предотвращении вторжения. Для этого Вашингтон постоянно контактирует со своими союзниками и партнерами.
Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/hBw2awShDp— The White House (@WhiteHouse) January 13, 2022
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Центра Евразии Атлантического Совета, посол США в Украине (2003-2006) Джон Гербст заявил, что президент РФ Владимир Путин вряд ли решиться на полномасштабную войну с Украиной.