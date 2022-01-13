Путин вряд ли решится на вторжение в Украину, – Гербст

Глава Российской Федерации Владимир Путин вряд ли прибегнет к полномасштабной атаке на Украину, ведь понимает, что цена за это будет болезненной для его страны. Своими действиями он только пытается запугать Киев, а еще Запад и Европейский Союз, чтобы те шли на уступки.

Такое убеждение выразил директор Центра Евразии Атлантического Совета, посол США в Украине (2003-2006) Джон Гербст. Мнением он поделился во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, передает пресс-служба КБФ.

По его словам, по переговорам между США и РФ 10 января в Женеве все выглядит так, что на уступки Кремлю никто не пойдет. Разговоры между сторонами в Брюсселе тоже "не дали признаков, чтобы мы сдавали позиции".

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"Теперь Путин должен сделать свои расчеты: готов он на широкую агрессию против Украины, пойти на эти последствия или нет. Надо помнить, что вся агрессия сегодня была направлена на такие легкие цели. И сейчас, если он это сделает более широким, то и реакция будет гораздо более мощной, чем до этого", – подчеркнул Гербст.

Он предположил: если глава РФ и решится на вооруженное противостояние, то это будет только ограниченная военная операция.

"Но если Путин, скажем, начнет нападение на Змеиный остров и все такое, он понимает, что будут очень серьезные санкции против России. И значительное усиление позиций НАТО в Восточной Европе. Это такой эффективный трехмерный способ реагирования на действия РФ", – пояснил дипломат.

Также подчеркнул, что администрация президента США действительно серьезно подходит к вопросу введения экономических санкций. По его убеждению, Вашингтон "прекрасно сработал в этом": смог мобилизовать и Евросоюз, чтобы ввести такие ограничения для страны-агрессора.

Добавим: ранее Джон Гербст говорил, что Путин сконцентрировал российские войска вблизи украинских границ из-за провала политики Кремля по Донбассу.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Путин еще не отважился на войну против Украины, считает и экс-посол США в РФ, бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу. По его словам, глава России "проверяет, сможет ли он запугать Запад".