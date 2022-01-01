Байден: мы дали понять Путину, что он не может двигаться на Украину

Агрессия России в отношении Украины будет иметь последствия в виде санкций и усиленного присутствия США в Европе. Об этом президент США Джо Байден предупредил своего российского коллегу Владимира Путина во время телефонных переговоров 30 декабря.

"Мы увеличим наше присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и (России, – ред.) придется заплатить большую цену", – цитирует Байдена Reuters.

На вопрос, грозят ли Москве санкции за удерживание войск на границе с Украиной, Байден ответил, что "не собирается вести публичные переговоры", но США дали понять, что Путин "не может двигаться на Украину".

Также, по словам Байдена, президент России участвует в "трех больших конференциях" с целью поиска решения в следующем месяце. Сам Байден ожидает прогресса от этих встреч, но отметил, что это может иметь результат, только если Путин снизит эскалацию.

Видео дня

Как известно, предыдущие виртуальные переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря. Президенты общались более двух часов. Главной темой разговора было наращивание войск РФ на границе с Украиной. Тогда Путин потребовал "гарантий безопасности" для России.