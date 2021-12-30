В США заявили, что встречи Байдена и Путина в Женеве не будет

Президент США Джо Байден не будет встречаться лично с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в швейцарской Женеве. Переговоры между Вашингтоном и Москвой, запланированные там на 10 января, участия лидеров не предполагают.

Об этом в ходе телефонного брифинга заявил представитель американской администрации. Его слова процитировала пресс-служба Белого дома.

"Не ожидается, что президенты Байден и Путин примут участие в переговорах в Женеве", – сказал чиновник в ответ на вопросы журналистов, допускают ли они формат встречи самого высокого уровня.

Он напомнил, что 10 января пройдут двусторонние переговоры между американской и российской сторонами в рамках диалога по стратегической стабильности.

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Делегацию от США в Женеве будут формировать представители Государственного департамента, Пентагона и других ведомств.

"Но просто хочу повторить: мы не ожидаем, что президенты Байден и Путин примут участие в этих обсуждениях", – подчеркнул чиновник.

В то же время известно, что американский лидер намерен провести переговоры с главой РФ еще до Нового года. Предполагается, что они пройдут 30 декабря.

Во время беседы Байден и Путин снова будут говорить о ситуации безопасности вокруг Украины, наращивании Россией своих войск у наших границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января на встрече представителей США и России в Женеве будут обсуждать "напряжение вокруг Украины". Далее запланированы переговоры между Кремлем и НАТО, а также РФ и органом безопасности ОБСЕ.