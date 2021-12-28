В России сказали, где могут состояться переговоры с НАТО

Швейцария в случае необходимости готова предоставить площадку для проведения саммита Россия – НАТО, который запланирован на 12 января 2022 года.

Как пишут российские СМИ, об этом заявил официальный представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Валентин Кливаз.

"Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются", – цитирует его российская пресса. Как сообщается, Швейцария может выполнить роли страны-хозяйки или помочь в организации переговоров.

Также Кливаз отметиил, что не комментирует "конкретные события и запросы от сторон" по причине конфиденциальности.

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Как известно, в июне 2021 года в Женеве состоялась встреча президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг решил созвать саммит НАТО – Россия 12 января. Кремль пока не дал окончательного ответа, но с ним идут переговоры относительно сроков и формата встречи. Последняя такая встреча прошла в июле 2019 года и с тех пор все попытки назначить дату заканчивались провалом.