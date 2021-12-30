Байден провел переговоры с Путиным: затронули тему войск РФ у границ Украины

В четверг, 30 декабря, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели очередные переговоры, которые продлились 50 минут. Они пообщались по телефону.

Об этом сообщается на сайте Белого дома, который также обнародовал фото во время разговора. Переговоры начались в 22:35 и завершились в 23:25 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Стороны, согласно анонсам, должны были обсуждать ситуацию вокруг Украины и наращивания российских войск на границе. Новые подробности беседы пока еще неизвестны.

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Напомним, 29 декабря состоялись переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Во время беседы глава Госдепа напомнил, что его страна поддерживает Украину. Также стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования на Донбассе и предстоящие переговоры с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что переговоры между Байденом и Путиным были запланированы на 10 января 2022 года, но эта встреча не состоится.

Прошлый раз президенты общались в режиме видеоконференции 7 декабря. Тогда американский лидер пригрозил санкциями, если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.