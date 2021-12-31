В Белом доме назвали дату разговора Байдена с Зеленским

В Белом доме назвали вероятную дату следующих переговоров американского президента Джо Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Разговор должен состояться 2 января.

Об этом пишет издание Reuters в пятницу, 31 декабря. Такую информацию журналисты получили от высокопоставленных чиновников в Белом доме.

Ранее издание писало, что лидеры государств должны созвониться в ближайшее время. Такая информация была обнародована 29 декабря. Тогда в беседе с корреспондентами источники в администрации Байдена заявили, что представители президента США поддерживает тесные контакты с Украиной и союзниками в Североатлантическом альянсе.

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В то же время на странице украинского президента в Twitter 31 декабря появилось сообщение, в котором сказано, что Зеленский с нетерпением ждет разговора с Байденом. Он отметил, что стратегический партнер нашего государства, США, выполняет договоренность "ничего об Украине без Украины".

Президент также подтвердил, что разговор состоится 2 января.

"Как мы договорились с нашим стратегическим партнером, ничего об Украине без Украины. С нетерпением жду возможности снова поговорить с Джо Байденом в это воскресенье, чтобы координировать наши шаги во имя мира в Украине и безопасности в Европе", – сказано в сообщении.

Напомним, 30 декабря состоялись переговоры между Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор между политиками длился 50 минут. Они обменялись предупреждениями по поводу Украины: первый требовал уменьшения наращивания военной мощи РФ вблизи соседней страны, а второй предупредил о разрыве отношений из-за санкций Вашингтона к Кремлю. О деталях разговора – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале следующего года США и Российская Федерация проведут двусторонние переговоры, главной темой которых станет Украина. Их назначили в понедельник 10 января.