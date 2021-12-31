Байден угрожал, Путин шантажировал: чем могут обернуться для Украины переговоры президентов США и РФ

Марина Лисничук
Политика
4 минуты
2,0 т.
Байден угрожал, Путин шантажировал: чем могут обернуться для Украины переговоры президентов США и РФ

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин 30 декабря обменялись предупреждениями по поводу Украины: первый требовал уменьшения наращивания военной мощи РФ вблизи соседней страны, а второй предупредил о разрыве отношений из-за санкций Вашингтона к Кремлю.

При этом беседа выразила "некий оптимизм" в отношении того, что дипломатические переговоры на эту тему в январе могут ослабить нарастающую напряженность. Так считают западные эксперты, комментируя в СМИ 50-минутный разговор лидеров, который для них стал уже вторым в этом месяце. О том, какими могут быть его последствия – читайте в материале OBOZREVATEL.

Соглашения могут быть невозможны

В ходе разговора американский лидер подтвердил, что существенный прогресс в этих диалогах с его российским коллегой может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации. Так прокомментировала результаты беседы пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Видео дня

Со свой стороны помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что новый звонок создал "хороший фон" для будущих переговоров.

Но несмотря на разговоры о дипломатии, тон разговора был охарактеризован официальными лицами с обеих сторон как "серьезный", отмечает Reuters. А по его итогам ни одна из стран не сообщила о значительном прогрессе в направлении урегулирования или об общих чертах каких-либо соглашений.

Джо Байден во время разговора с Путиным 30 декабря

"Байден проложил два пути", включая дипломатию и сдерживание, серьезные санкции и последствия. Оба лидера признали, что есть области, в которых они могли бы добиться значимого прогресса, а также те, где соглашения могут быть невозможны, и что предстоящие переговоры определят более точно контуры каждой из этих категорий", – прокомментировал высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Помощники Байдена заявили, что возможности включают меры, которые фактически отключили бы Россию от мировой финансовой системы, а также еще больше вооружили бы НАТО.

Путин же предупредил, что любые санкции сейчас или позже "могут привести к полному разрыву отношений между странами".

"Наш президент также упомянул, что потомки сочли бы это огромной ошибкой", – передал его позицию Ушаков.

В Кремле заявили, якобы Байден, "похоже, согласен с утверждением Путина" о том, что Москве нужны некоторые гарантии безопасности со стороны Запада. А также, что США не намерены размещать наступательное оружие на Украине.

В беседе глава РФ сравнил нынешнюю напряженность с кубинским ракетным кризисом 1962 года времен холодной войны. Он предупредил, что Россия будет действовать так же, как США, если бы наступательные вооружения были размещены вблизи американских границ.

Путин вновь требовал гарантий безопасности и заявил, что санкции могут привести к разрыву отношений РФ и США

В Белом доме, цитируя Байдена, твердо ответили, что многие из требований Путина, включая ограничения на расширение НАТО, невыполнимы. Поэтому многие эксперты убеждены, что эти переговоры не принесут никаких соглашений о гарантиях безопасности Украине.

Все будет решаться путем диалога

Еще до переговоров Россия ясно дала понять, что хочет письменного обязательства, что Украине никогда не будет разрешено вступить в НАТО и военная техника Альянса не будет размещена в бывших советских республиках. Эти требования администрация президента США отклонила.

По словам американского высокопоставленного чиновника, которого цитирует AP, ныне Байден сказал Путину, что теперь перед двумя странами стоят "два пути": дипломатия или американское сдерживание агрессии с помощью санкций. Он добавил, что выбранный маршрут "будет зависеть от действий России в предстоящий период".

Американский лидер донес главе РФ, что дипломатический путь остается открытым, даже несмотря на то, что россияне направили к Украине около 100 тысяч военнослужащих, а кремлевские чиновники увеличили громкость своих требований о новых гарантиях со стороны США и НАТО.

Чиновники из США предположили, что дипломатические переговоры с РФ на тему Украины в январе могут ослабить нарастающую напряженность

Если Путин решит предпринять военные действия относительно Украины, передают слова Байдена в Белом доме, США готовы нанести России серьезный экономический ущерб посредством санкций. В ответ Путин заявил, что в данной ситуации "лучше бы избежать еще большего количества таких ошибок".

Последствием этих переговоров можно считать продолжение диалога в дипломатическом ключе, пишет Politico. Требования России должны быть обсуждены в ходе переговоров в Женеве 10 января и "могут привести к выходу из нынешнего кризиса". При этом остается неясным, "что Байден готов предложить Путину в обмен на разрядку напряженности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден не будет встречаться лично с Путиным в швейцарской Женеве. Переговоры между Вашингтоном и Москвой, запланированные там на 10 января, участия лидеров не предполагают.

Украинановости УкраиныРоссийская военная угрозаВстреча Байдена и ПутинаРоссия - страна-агрессорДжо БайденВладимир Путин