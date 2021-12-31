Байден угрожал, Путин шантажировал: чем могут обернуться для Украины переговоры президентов США и РФ

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин 30 декабря обменялись предупреждениями по поводу Украины: первый требовал уменьшения наращивания военной мощи РФ вблизи соседней страны, а второй предупредил о разрыве отношений из-за санкций Вашингтона к Кремлю.

При этом беседа выразила "некий оптимизм" в отношении того, что дипломатические переговоры на эту тему в январе могут ослабить нарастающую напряженность. Так считают западные эксперты, комментируя в СМИ 50-минутный разговор лидеров, который для них стал уже вторым в этом месяце. О том, какими могут быть его последствия – читайте в материале OBOZREVATEL.

В ходе разговора американский лидер подтвердил, что существенный прогресс в этих диалогах с его российским коллегой может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации. Так прокомментировала результаты беседы пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Со свой стороны помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что новый звонок создал "хороший фон" для будущих переговоров.

Но несмотря на разговоры о дипломатии, тон разговора был охарактеризован официальными лицами с обеих сторон как "серьезный", отмечает Reuters. А по его итогам ни одна из стран не сообщила о значительном прогрессе в направлении урегулирования или об общих чертах каких-либо соглашений.

"Байден проложил два пути", включая дипломатию и сдерживание, серьезные санкции и последствия. Оба лидера признали, что есть области, в которых они могли бы добиться значимого прогресса, а также те, где соглашения могут быть невозможны, и что предстоящие переговоры определят более точно контуры каждой из этих категорий", – прокомментировал высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Помощники Байдена заявили, что возможности включают меры, которые фактически отключили бы Россию от мировой финансовой системы, а также еще больше вооружили бы НАТО.

Путин же предупредил, что любые санкции сейчас или позже "могут привести к полному разрыву отношений между странами".

"Наш президент также упомянул, что потомки сочли бы это огромной ошибкой", – передал его позицию Ушаков.

В Кремле заявили, якобы Байден, "похоже, согласен с утверждением Путина" о том, что Москве нужны некоторые гарантии безопасности со стороны Запада. А также, что США не намерены размещать наступательное оружие на Украине.

В беседе глава РФ сравнил нынешнюю напряженность с кубинским ракетным кризисом 1962 года времен холодной войны. Он предупредил, что Россия будет действовать так же, как США, если бы наступательные вооружения были размещены вблизи американских границ.

В Белом доме, цитируя Байдена, твердо ответили, что многие из требований Путина, включая ограничения на расширение НАТО, невыполнимы. Поэтому многие эксперты убеждены, что эти переговоры не принесут никаких соглашений о гарантиях безопасности Украине.

Еще до переговоров Россия ясно дала понять, что хочет письменного обязательства, что Украине никогда не будет разрешено вступить в НАТО и военная техника Альянса не будет размещена в бывших советских республиках. Эти требования администрация президента США отклонила.

По словам американского высокопоставленного чиновника, которого цитирует AP, ныне Байден сказал Путину, что теперь перед двумя странами стоят "два пути": дипломатия или американское сдерживание агрессии с помощью санкций. Он добавил, что выбранный маршрут "будет зависеть от действий России в предстоящий период".

Американский лидер донес главе РФ, что дипломатический путь остается открытым, даже несмотря на то, что россияне направили к Украине около 100 тысяч военнослужащих, а кремлевские чиновники увеличили громкость своих требований о новых гарантиях со стороны США и НАТО.

Если Путин решит предпринять военные действия относительно Украины, передают слова Байдена в Белом доме, США готовы нанести России серьезный экономический ущерб посредством санкций. В ответ Путин заявил, что в данной ситуации "лучше бы избежать еще большего количества таких ошибок".

Последствием этих переговоров можно считать продолжение диалога в дипломатическом ключе, пишет Politico. Требования России должны быть обсуждены в ходе переговоров в Женеве 10 января и "могут привести к выходу из нынешнего кризиса". При этом остается неясным, "что Байден готов предложить Путину в обмен на разрядку напряженности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден не будет встречаться лично с Путиным в швейцарской Женеве. Переговоры между Вашингтоном и Москвой, запланированные там на 10 января, участия лидеров не предполагают.