Байден и Путин начали переговоры: какие вопросы обсудят и что ждет Украину. Все подробности
Во вторник, 7 декабря, проходит онлайн-встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Одной из основных тем их разговора должна стать Украина.
OBOZREVATEL следит за ходом переговоров Байдена и лидера страны-агрессора. Беседа закрыта для СМИ и проводится по защищенной линии. Президент США в это время находится в Белом доме в Вашингтоне, Путин – в своей резиденции в Сочи.
Обновляется...Чего стороны ожидали от встречи Байдена и Путина
Отметим, как заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле не ждали прорывов от этих переговоров, поскольку на данный момент отношения между странами не позволяют на это рассчитывать.
ЕС и США рассматривают введение жестких экономических санкций против России. В наибольшей степени чиновники склоняются к запрету обмена Россией рублей на доллары, евро и фунты.
Напомним, Джо Байден анонсировал встречу с Путиным 4 декабря. Лидер США отметил, что она предусматривает длительный разговор на тему Украины. Такая позиция базировалась на прогнозах западных СМИ, которые предсказали новую эскалацию на Донбассе в первой половине 2022 года.
Байден подчеркнул, что не примет зафиксированные Москвой "красные линии" и сделает все возможное, чтобы мысль о вторжении представлялась Путину весьма затруднительной.
Накануне переговоров с главой РФ, президент США пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьером Италии Марио Драги, и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обговорить агрессивное поведение России по отношению к Украине. Президенты европейских стран разделили озабоченность наращиванием военной мощи и все более жесткой риторикой России.
Байден намерен созвониться с лидерами стран еще раз после разговора с Путиным, чтобы обсудить результаты переговоров.
Также по результатам встречи с российским лидером глава США планирует созвониться с президентом Украины Владимиров Зеленским. При этом, как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, не следует ожидать каких-либо прорывов.
"После разговора Байдена с Путиным мы узнаем, о чем шла речь. То есть будут контакты на высоком и наивысшем уровне", – сказал Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонную беседу. Во время нее стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".
Представитель демократов в Сенате США Крис Мерфи выразил убеждение, что Украина якобы может стать так называемым новым Афганистаном для России в случае, если Кремль пойдет дальше в своих агрессивных действиях. Поєтому Байден должен быть "четким и сильным" в общении с главой страны-агрессора РФ.