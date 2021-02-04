Аваков: за свою "историческую роль" Медведчук будет отвечать

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук будет отвечать за свою "историческую роль".

Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Право на владу". Он также заявил, что для введения санкций против телеканалов Медведчука есть серьезные основания (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Глава МВД подчеркнул, что у государства есть право, закрепленное в конституции Украины, решением СНБО вводить санкции.

"Я хочу напомнить всем присутствующим – у нас идет война седьмой год. Не только свистят пули и рвутся мины, только на этой неделе погибло несколько наших воинов, но идет война в информационном поле. Поэтому, когда президент Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО, я это полностью поддержал. У него хватило законных оснований и политической воли на такое решение", – сказал он.

Аваков заявил, что ранее решение об указанных санкциях нельзя было принять, поскольку не было политической воли.

"Все эти годы моя позиция была одинаковой. С помощью денег, которые заработаны на оккупированных территориях ОРДЛО, финансируется ряд наших СМИ – это недопустимо. Я прошу не путать свободу слова и информационный яд, который мы получаем от государства-агрессора", – подчеркнул министр.

"Украина защищается от информационного яда и агрессии (РФ, – ред.). Что касается материалов, которые лежат в основе такого решения (введения санкций, – ред.). Материалы есть. С моей точки зрения, они более чем обоснованы. Они опираются на два периода: один касается деятельности каналов с 2018 года (тогда фракция "Народного фронта" инициировала процесс введения указанных санкций в первый раз) и фактов, которые имеются сейчас и которые были предъявлены Службой безопасности", – уточнил Аваков.

Министр предупредил об опасности информационной ловушки в требованиях о предъявлении доказательств, согласно которым были введены санкции против указанных телеканалов.

"Есть криминальный процесс, есть досудебное следствие, засекреченные и открытые материалы. И они будут, безусловно, идти в зависимости от того, какую тактику выберет следствие и прокурор. И мы их увидим", – подчеркнул он.

Кроме того, санкции были введены на фоне обострения на Донбассе. Президенту Владимиру Зеленскому накануне пришлось отправить на передовую главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, напомнил глава МВД. Он также сказал, что "никакого мирного процесса уже нет".

Напомним, персональные санкции против Тараса Козака – правой руки главы политсовета ОПЗЖ, Виктора Медведчука были введены 2 февраля, когда состоялось заседание СНБО, а Зеленский подписал указ о введении ограничений в действие.

В итоге "112 Україна", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры все же можно было найти в интернете. Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".

Решение Зеленского и СНБО поддержали в США, а также в ЕС. Так, в Европейском Союзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению санкций.

Как сообщил OBOZREVATEL, ОПЗЖ обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о введении санкций СНБО против телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK Медведчука.

Съезд политсилы инициировал процедуру импичмента Зеленского.