Санкции Зеленского против каналов Медведчука обжаловали в Верховном суде

Указ президента Владимира Зеленского о введении санкций СНБО против телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука обжалован в Верховном суде.

Два иска, направленных против ограничений, поступили в Кассационный административного суд в составе Верховного суда 4 февраля. Об этом сообщается на сайте "Судебная власть Украины".

Уточняется, что регистрационные номера дел – № 9901/22/21, № 9901/23/21.

Судя по информации на сайте суда, один из исков "о признании противоправным и отмене частично указа №43 / 2021 от 02.02.2021" подал телеканал "112 Украина".

Напомним, персональные санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака были введены 2 февраля, когда состоялось заседание СНБО, а Зеленский подписал указ о введении ограничений в действие.

В итоге 112, NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры все же можно было найти в интернете. Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".

Решение Зеленского и СНБО поддержали в США, а также в ЕС. Так, в Европейском Союзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению санкций.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква пояснил, что телеканалы финансируются компанией, которая зарегистрирована в РФ и ведет свою деятельность в оккупированных районах Луганской области.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что "112 Украина", ZIK и NewsOne "систематически занимались грубой антиукраинской пропагандой".

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" после санкций против каналов Медведчука инициировала импичмент Зеленскому с формулировкой "за грубые и систематические нарушения Конституции и законодательства Украины".