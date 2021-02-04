Аваков – о санкциях против телеканалов на фоне обострения на Донбассе: никакого мирного процесса уже нет

Санкции СНБО, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским, против каналов 112, ZIK и NewsOne были приняты на фоне обострения ситуации на линии фронта на Донбассе.

Так, перед этим глава страны отправил на передовую начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН в четверг, 4 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Министр сказал, что полностью поддерживает ограничительные меры и решение президента. Он напомнил, что в стране седьмой год идет война. "Не только свистят пули и взрываются мины, но и идет война в информационном поле", – подчеркнул Аваков.

"Украина защищается от информационного яда и слава богу, что на это хватило воли", – добавил он.

По словам министра, многие могли не заметить событий, которые предшествовали введению санкций против телеканалов нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, "поскольку они промелькнули среди ярких событий".

"Президент был вынужден немедленно отправить Хомчака на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет – действуют снайперские пары, действуют обстрелы, война идет. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на это решение с этой точки зрения, на фоне вот этих ситуаций", – сказал Аваков.

Он добавил, что на Донбассе "тяжелая ситуация".

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Напомним, ранее Аваков заявил, что санкции СНБО против "112 Украина", ZIK и NewsOne касаются телеканалов, "системно занимавшихся грубой антиукраинской пропагандой".

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