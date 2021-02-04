Глава "Слуги народа" назвал "технически невозможным" импичмент Зеленскому

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициировала процедуру импичмента президента Владимира Зеленского в ответ на санкции против нескольких телеканалов – в "Слуге народа" назвали это "технически невозможным".

Как сказал глава партии "СН" Александр Корниенко в интервью изданию "Медуза", для запуска процедуры нет условий. Юридически сделать это для ОПЗЖ не представляется никакой возможности, подчеркнул он.

"Для импичмента необходимо создать следственную комиссию в Раде из 150 депутатов, у них даже этого числа (голосов в Раде, – ред.) нет. Скорее это их политическая позиция", – заявил политик.

Напомним, персональные санкции против Тараса Козака – правой руки главы политсовета "ОПЗЖ", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука были введены 2 февраля, когда состоялось заседание СНБО, а Зеленский подписал указ о введении ограничений в действие.

В итоге "112 Україна", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры все же можно было найти в интернете. Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".

Решение Зеленского и СНБО поддержали в США, а также в ЕС. Так, в Европейском Союзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению санкций.

Как сообщил OBOZREVATEL, ОПЗЖ обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о введении санкций СНБО против телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK Медведчука.

Также партия на съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры импичмента Зеленского.