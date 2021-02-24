Топ-3 самых неудачных поз для секса: эксперт назвала особенности

Секс-эксперт Эмили Морс рассказала, что в реальной жизни шумные игры во время интима могут приносить меньше удовлетворения, чем в вашей голове.

По словам специалиста, есть позы в сексе, которые могут выглядеть хорошо только в порнографических фильмах, но когда мы пытаемся это отобразить в жизни, то это получается не так идеально. Соответствующий пост Морс опубликовала на странице в Instagram.

Как сообщила эксперт, сценарии секса, которые в теории кажутся забавными, на самом деле могут разочаровать. Это интим в душе, поза "69" и "обратная наездница".

Отметим, что в комментариях под постом множество пользователей высказали различные мнения по этому поводу. Кто-то поддержал позицию Морс, а кто-то – не согласился со специалистом.

"Подождите, обратная наездница – это здорово", "Спасибо, что сказали это", "Секс на пляже тоже довольно ужасен", "Я думаю, все зависит от того, с кем вы это делаете", – пишут люди в сети.

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