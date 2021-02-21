О чем боятся говорить украинцы в постели. Откровенная правда от сексолога

Тренды существуют не только в моде и других индустриях, но и в интимной жизни. Теперь о сексе не принято молчать, а для того, чтобы разнообразить свою жизнь, нужно быть в курсе новинок.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL сексолог-психолог Диана Тишакова рассказала, какие тренды и тенденции в интимной жизни ждут нас в 2021 году, а также с какими проблемами в сексе чаще всего сталкиваются украинцы.

1. Получайте удовольствие и разнообразьте свою сексуальную жизнь

Большинство людей давно поняли, что секс – это не только проникновение, а способ получить удовольствие. Именно поэтому, чтобы не было однообразия в постели, и секс не стал скучным, многие обращают внимание на товары из секс-шопа и прибегают к услугам сексологов.

"Тема секса и сексуальности долгое время была покрыта пеленой стыда и незнания. Именно поэтому в 2021 году развиваются новые сексуальные тенденции, в частности тренды на разнообразие, принятие своей сексуальности и снятие клейма стыда", – сообщила специалист.

Также пани Диана призналась, что часть ее клиентов не знает, как разнообразить сексуальную жизнь.

"Около 30% моих клиентов обращаются ко мне с запросом, как разнообразить их интимную жизнь. Люди начинают приходить к раскрытию своей сексуальности и к тому, что любые прихоти очень приятно удовлетворять. И несмотря на то, что во время оргазма всегда вырабатывается дофамин – гормон счастья, мы можем увеличить его объемы и получить больше удовольствия, если будем делать сексуальную жизнь более разнообразной", – пояснила сексолог-психолог.

2. Раскройте свою сексуальность

По словам Тишаковой, воплощать свои сексуальные фантазии в жизнь, в пределах разумного, – вполне нормальное явление. Как утверждает сексолог, стеснение или даже стыд в сексе приносит совсем нежеланные результаты: скрытность, зажатость, невозможность получить удовольствие, оргазм. Умение раскрыть свою сексуальность и непосредственная ее демонстрация партнеру построит в паре доверительные отношения.

3. Секс – это не стыдно

Долгое время считалось, что заниматься любовью нужно только за закрытыми дверьми и под одеялом. При этом стыдно было говорить о сексе, своих фантазиях, проблемах, которые возникли во время интимной жизни, и так далее. Сексолог сообщает, что сейчас все больше людей готовы обсуждать сексуальную жизнь не только с партнером, но и со специалистом.

"Меня как психолога-сексолога не может не радовать количество мужчин, которые обращаются ко мне за помощью, ведь согласно исследованию эректильной дисфункции, проведенному в 2018 году, каждый третий мужчина сталкивался с ней. И чем больше мы будем говорить об этом, тем легче будет справиться с проблемой. А когда мы молчим о сексе, считая его и проблемы в нем чем-то стыдным, создается лишь иллюзия, что секса и проблем нет", – заявила эксперт.

4. Нужно говорить о сексе

Психопрофилактика нарушений сексуального здоровья у мужчин, женщин и супружеских пар предотвращает проблемы и является лучшим их решением. При расстройстве сексуального здоровья и поведения, нарушается как психическое здоровье партнеров, так и взаимоотношения между ними на разных уровнях: социальном и психологическом. По словам психолога-сексолога, провоцируя проблемы на других уровнях взаимодействия, сексуальные нарушения накапливаются как снежный ком, приводя к супружеской дисгармонии, а позже и к возможному разрыву.

"Если говорить об Украине и сексуальных проблемах украинцев, то можно выделить следующее: синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, отсутствие оргазма, стыд и вина в сексе и неумение говорить о нем. И корень всех этих проблем – отсутствие сексуального просвещения", – сообщила сексолог.

Кроме того, исследования показали, что те дети, с которыми не говорили о сексе, больше подвержены подростковой беременности и ранним абортам. Специалист Тишакова утверждает и настаивает на том, чтобы родители говорили детям о беременности, зачатии, контрацепции и прочее.

"Интересный факт, 60% девственниц считает, что нельзя забеременеть во время первого раза; это убеждение в свое время часто проскакивало в программе "Беременна в 16". Отсюда вытекает вопрос, а сколько вообще людей знает о существовании ЗППП и ИППП, и как они передаются? У меня в опыте был случай, когда с ребенком не говорили о сексе, и вообще на это было табу в семье, и он заразился ВИЧ в 15 лет. С юного возраста нужно рассказывать о наличии заболеваний и сообщить, как предохраняться от них", – подытожила эксперт.

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