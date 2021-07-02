Рождество Иоанна Предтечи 2021: когда отмечается и что строго нельзя делать

Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) ежегодно отмечается 7 июля, совпадая с народным праздником Ивана Купала. В 2021 году эта дата выпадает на среду.

В этот день православные празднуют день рождения святого, предсказавшего пришествие Иисуса Христа и позже крестившего Его в Иордане. О главных традициях и запретах праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Как говорится в Евангелии от Луки, родителями Иоанна Крестителя были праведные Елисавета и Захарий, которые родили сына в преклонном возрасте. Это событие им предсказал архангел Гавриил, поведав, что Иоанн будет вести праведную жизнь и предречет рождение Спасителя.

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Долгие годы Иоанн жил в пустыне, молясь и питаясь лишь насекомыми и диким медом. В 30-летнем возрасте он стал проповедовать веру во Христа, призывая людей покаяться и совершая обряды священного омовения (крещения) в водах реки Иордан. Однажды он крестил и Спасителя.

Иоанн обличал тетрарха Галилеи Ирода Антипу, отнявшего жену Иродиаду у своего брата, что являлось грубым нарушением еврейского обычая. За это пророк был брошен в темницу. На пьяном пиру дочь Иродиады сумела танцами угодить царю, за что, по наущению матери, попросила в награду голову Иоанна Крестителя. Тогда к Иоанну был отправлен оруженосец, который отсек святому главу и принес ее на блюде.

Помимо Рождества Иоанна Предтечи церковь также празднует Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Самого Иисуса Христа.

Накануне праздника и в само Рождество Иоанна Крестителя верующие посещают богослужения в храме. Святому принято молиться о помощи в лечении зависимостей.

Рождество пророка Иоанна Предтечи по дате совпадает с празднованием Ивана Купала, первая часть названия которого, согласно одной из версий, является отсылкой к имени пророка.

На Ивана Купала традиционно проходят веселые гуляния: люди водят хороводы, прыгают через костры, гадают. В старину в народе считалось, что 7 июля совершаются чудеса.

Гадания и языческие празднования строго запрещены церковью не только 7 июля, но и в любой другой день года.

Рождество Иоанна Крестителя выпадает на Петров пост, поэтому в этот день нельзя есть мясо, молоко, яйца и блюда из этих продуктов.

Также считается, что нельзя брать в руки нож и другие острые предметы, шить, вязать, резать продукты круглой формы. Работу по дому рекомендуется отложить.

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