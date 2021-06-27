NASA показало туманность "Бабочка" в созвездии Скорпиона. Фото

NASA опубликовало фото планетарной туманности NGC 6302, расположенной в галактике Млечный Путь в созвездии Скорпиона. Космический объект известен также как туманность "Бабочка".

Снимок был сделан телескопом "Хаббл" 27 июля 2009 года."Туманность Бабочка, размах крыльев которой составляет более трех световых лет, выбрасывает слои газа из умирающей звезды, расположенной в ее центре", – говорится в публикации на странице организации в Instagram.

Как объясняют астрофизики, умирающая звезда когда-то была примерно в пять раз больше Солнца. Потоки интенсивного ультрафиолетового излучения заставляют выброшенный материал светиться, но в итоге туманность исчезнет – от нее останется только небольшое звездное тело, белый карлик.

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То, что на фото напоминает крылья бабочки, в действительности – кипящие котлы с газом температурой более 36 тысяч градусов по Фаренгейту. Он разносится по космосу со скоростью более 600 тысяч миль в час.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрономы обнаружили "железную" галактику без кислорода. По мнению ученых, она появилась сразу после рождения Вселенной.