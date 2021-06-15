Ивана Купала 2021: дата, традиции и запреты древнего мистического праздника

Народный праздник Ивана Купала ежегодно отмечается 7 июля. Купальская ночь считается особенным, мистическим временем, когда принято устраивать веселые гуляния.

Вместе с тем, православные верующие в эту дату отмечают большой церковный праздник – Рождество Иоанна Предтечи. О главных традициях этого дня, его истории, приметах и суевериях читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История празднования Ивана Купала корнями уходит во времена язычества. Изначально его праздновали в день летнего солнцестояния, 21 июня (по старому стилю), на который приходилась самая короткая ночь в году. В это время совершались разнообразные ритуалы и обряды.

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После крещения Руси праздник приобрел новый смысл. Его перенесли на 24 июня (по новому стилю – 7 июля), когда православные празднуют Рождество Иоанна Предтечи.

Поскольку часть древних обрядов продолжили существовать и после всенародного принятия христианской веры, название праздника – Ивана Купала – объединило языческую и христианскую его составляющие. Иван – имя Иоанна Крестителя, которого чтят 7 июля, а Купала, согласно разным версиям, может означать "солнце" или имя божества. Также историки предполагают, что это слово влилось в название праздника позже, когда он уже совпадал с Рождеством Иоанна Предтечи.

В языческие времена все обряды и ритуалы на Ивана Купала были посвящены богу солнца. Купальская ночь считалась мистической, а само празднование начиналось еще до заката.

Наши предки считали, что природа в это время наполняется чудодейственными и целебными свойствами. Поэтому большинство обычаев были связаны с огнем, водой и травами.

Так, до захода солнца люди старались искупаться в речке. Женщинам такой ритуал сулил красоту, а мужчинам – силу. В ночь на Ивана Купала также разводили костры, который горели до утра и через которые принято было прыгать.

При всем этом церковь не поощряет подобных языческих обычаев, призывая не участвовать в них и вместо этого 7 июля молиться святому Иоанну Предтече. Тем не менее, Ивана Купала, как правило, отмечается массовыми гуляниями.

С празднованием Ивана Купала связано множество суеверий. Например, считается, что в купальскую ночь нельзя спать, поскольку в это время просыпается нечисть – ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни.

Кроме того, согласно поверью, отдавать, продавать или одалживать что-либо 7 июля – к бедности.

На Ивана Купала незамужние девушки гадали на венках, опуская их в реку. Если уплыл дальше других – его хозяйка будет самой счастливой; утонул – еще год свадьбы ждать не стоит.

Также в праздник срывали цветок богатки и клали под подушку: бутон распустился – скоро свадьба, завял – нужно подождать.

Прыгнуть через купальский костер влюбленным, не расцепив руки, – к долгому и счастливому браку. Летящие вслед паре искры означали то же самое.

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