Петров пост в 2021 году: когда отмечается и что строго нельзя православным

Православный многодневный Петров пост в 2021 году начнется 28 июня и продлится до 11 июля. Он был установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, поэтому часто его называют Апостольским, или Петропавловским.

В народе Петров пост известен под названием Петровка. Как его правильно соблюдать, что разрешается верующим, а что под строгим запретом, рассказывает OBOZREVATEL.

Продолжительность Петропавловского поста каждый год разная, поскольку начинается он через неделю после Троицы, переходящего праздника, а завершается всегда 11 июля, накануне Дня Петра и Павла (12 июля).

Петров пост был установлен в память о посте и молитве Петра и Павла, которыми святые апостолы готовили себя к проповеди в дальних странах.

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Его цель – подготовка верующих ко Дню Петра и Павла; самосовершенствование благодаря отказу от части продуктов и от вещей, которые могут способствовать греховному состоянию.

Посредством таких ограничений христиане должны стремиться к духовной и физической чистоте. Воздержание, покаяние, молитва и любовь к окружающим помогают почувствовать единение с Богом.

Петров пост не относится к разряду строгих. В этот период нельзя есть мясо, яйца, молоко, а также любые другие блюда, которые содержат эти продукты. Кроме того, желательно отказаться от алкогольных напитков и вредных привычек.

Наиболее строгие ограничения – в среду и пятницу, когда верующие соблюдают так называемое сухоядение – употребление в пищу растительных продуктов, не прошедших термическую обработку, без добавления масла. В такие дни не позволены, в том числе, горячие напитки, такие как кофе и компот.

По средам и пятницам в Петров пост можно есть хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, мед, пить воду. По понедельникам к употреблению разрешены горячие блюда, однако без добавления растительного масла.

Во все остальные дни верующим можно есть блюда из рыбы, грибов, круп с растительным маслом. В выходные дни, на Рождество Иоанна Предтечи, которое отмечается 7 июля, а также на престольные храмовые праздники (праздники местных храмов) в небольшом количестве разрешается вино.

В течение Петропавловского поста играть свадьбу церковь не рекомендует, поскольку развлечения, пышные застолья, а также интимные отношения, которые наступают сразу после свадьбы, в пост запрещены. Таинство венчания – церковное вступление в брак – в период поста в храмах не совершается.

В то же время разрешается провести роспись в загсе, если речь идет сугубо об оформлении документов. Но даже в этом случае совместная жизнь должна начинаться лишь после венчания.

Согласно народному поверью, свадьба, которую сыграли в Петров пост, обещает непродолжительный союз.

Во время поста не следует участвовать в развлекательных мероприятиях – праздники рекомендуется отметить скромно, в кругу семьи.

Также стоит посвятить время духовному развитию и борьбе с грехами: прекратить осуждать других, ругаться, завидовать, допускать плохие мысли.

А в народе считается плохой приметой в Петров пост стричься, брать и давать что-либо в долг, шить, рукодельничать. К празднику Петра и Павла принято делать уборку, избавляясь от ненужных вещей.

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