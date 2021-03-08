Голые купания и бесплатный стриптиз: как отмечают 8 Марта в разных уголках мира

8 Марта – праздник торжества женской красоты, любви и наступающей весны. Одна из самых популярных традиций празднования Международного женского дня в Украине – поздравлять женщин, девушек мам и бабушек, встречать первые дни весны и тепла.

Но не во всех странах обычаи похожи. В Италии, к примеру, дамы отмечают этот день тем, что проводят его без мужчин, а с подругами или родственницами. В Японии же весенний праздник посвящен маленьким девочкам. OBOZREVATEL узнал, как поздравляют женщин в этот день в разных странах мира.

Вьетнам

8 Марта – один из самых серьезных праздников во Вьетнаме, поскольку этот день приурочен также Дню памяти сестер Чынг, которые мужественно защищали свою Родину 2 тысячи лет назад после 247-летней оккупации Китая.

Истории сестер Чынг и другой известной вьетнамской воительницы Чьеу Тхи Чинь приводятся иногда в доказательство того, что вьетнамское общество до китаизации было матриархальным.

Италия

В Италии 8 Марта полностью женский день, поэтому и принято его праздновать без мужчин в своих компаниях в ресторане или кафе. Поскольку официального выходного в этот день нет, женщины отмечают праздник после работы вечером. Кроме того, в Риме 8 марта все совершеннолетние представительницы прекрасного пола могут посмотреть мужской стриптиз совершено бесплатно.

Япония

В Японии женщинам посвятили целых два праздника в марте. Первый – Хина Мацури (в переводе – "Праздник кукол") отмечают 3 марта. Этот праздник посвящен девочкам и цветению персика. В этот день девочки ходят друг к другу в гости, дарят подарки и угощаются сладостями.

Также женским днем в Японии является и 14 марта – "Белый день". По традиции, подарки и поздравления в этот день принимают только те женщины, которые подарили что-нибудь своим половинкам на День всех влюбленных.

Куба

Немалое значение имеет празднование 8 Марта для кубинцев. Для жителей республики этот праздник наполнен особым смыслом, духом революции и свободы. Поэтому кубинцы не только не ходят на работу в этот день, но и предаются празднованию 8 Марта поистине с революционным пылом.

Мадагаскар

На острове Мадагаскар Международный женский день является официальным выходным, однако только для женщин. Все мужчины идут на работу и, тем более, не освобождаются от домашних обязанностей.

Уганда

Международный женский день в Уганде связан с вековыми традициями народа. По легенде, в этот день Бог проклял женский пол и обрек местные земли на засуху за то, что когда-то одна из женщин деревянным пестом, которым толкла вареный корнеплод, ударила бога за нанесенное оскорбление. Тогда населяющие воду существа, преимущественно змеи, стали символом женщин.

Главной традицией праздника является купание голышом, ведь по местным поверьям, на речном дне покоятся наиболее значимые женские тайны, окованные слезами, соленными как море. Женщины верят, что купание в этот день поможет получить ответы у давно покинувших мир прародительниц. Также в этот праздник в Уганде принято надевать как можно больше украшений и устраивать танцы.

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