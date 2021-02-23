Что подарить учительнице / воспитательнице на 8 Марта: топ-10 оригинальных идей

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
1,4 т.
В 2021 году праздник приходится на понедельник

В 2021 году Международный женский день, 8 Марта, приходится на понедельник, однако поздравлять воспитателей и учителей будут традиционно до наступления этой даты.

Сотрудникам образовательных учреждений к празднику принято дарить цветы и различные презенты, причем часто среди родителей возникают споры относительно выбора. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил список идей для подарков на 8 Марта любимым педагогам.

Что подарить учителю на 8 Марта

  • Цветок в красивом декоративном горшке.

  • Подарочный набор "антистресс".

  • Букет из цветов и конфет или фруктов.

  • Мини-аквариум в кабинет.

  • Набор для творчества: например, картина для росписи по номерам или для вышивания бисером. Такой подарок можно дополнить рамкой необходимого размера.

Сотрудникам образовательных учреждений к празднику принято дарить цветы и различные презенты

  • Полезный гаджет. Это может быть именная флеш-карта, беспроводная мышка или, например, термометр в кабинет.

  • Подарочный сертификат в магазин парфюмерии, белья, канцелярии или хозтоваров.

  • Ортопедический стул.

  • Мелкая бытовая техника для дома: блендер, кофеварка, блинница, тостер, мультиварка.

  • Теплый мягкий плед, полотенце, яркая подушка.

В 2021 году 8 Марта приходится на понедельник
Что подарить воспитателю на 8 Марта

  • Конфетный или фруктовый букет.

  • Декоративные песочные часы на рабочий стол.

  • Набор ухаживающей косметики для рук.

  • Набор посуды.

  • Аппарат для приготовления суши в домашних условиях.

  • Подарочный сертификат в SPA-салон или в бутик косметики.

8 Марта в Украине имеет статус государственного праздника

  • Профессиональная литература – например, о полезных развлечениях для дошкольников.

  • Именная записная книжка в комплекте с набором канцелярских принадлежностей.

  • Текстиль: набор полотенец, постельное белье или красивая скатерть.

  • Выходные в доме за городом. Такой подарок позволит любимому воспитателю расслабиться, сменить обстановку и вернуться к работе с новыми силами.

Отметим, приятным подарком для любого педагога будет подарок, подготовленный с участием детей. Например, воспитанники могут создать коллективную открытку от класса, вместе разрисовать чашку для любимого воспитателя или организовать концерт с песнями, стишками и танцами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет на 8 Марта в 2021 году. В Украине Международный женский день имеет статус государственного праздника.

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