Что подарить учительнице / воспитательнице на 8 Марта: топ-10 оригинальных идей
В 2021 году Международный женский день, 8 Марта, приходится на понедельник, однако поздравлять воспитателей и учителей будут традиционно до наступления этой даты.
Сотрудникам образовательных учреждений к празднику принято дарить цветы и различные презенты, причем часто среди родителей возникают споры относительно выбора. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил список идей для подарков на 8 Марта любимым педагогам.Что подарить учителю на 8 Марта
Цветок в красивом декоративном горшке.
Подарочный набор "антистресс".
Букет из цветов и конфет или фруктов.
Мини-аквариум в кабинет.
Набор для творчества: например, картина для росписи по номерам или для вышивания бисером. Такой подарок можно дополнить рамкой необходимого размера.
Полезный гаджет. Это может быть именная флеш-карта, беспроводная мышка или, например, термометр в кабинет.
Подарочный сертификат в магазин парфюмерии, белья, канцелярии или хозтоваров.
Ортопедический стул.
Мелкая бытовая техника для дома: блендер, кофеварка, блинница, тостер, мультиварка.
Теплый мягкий плед, полотенце, яркая подушка.
Конфетный или фруктовый букет.
Декоративные песочные часы на рабочий стол.
Набор ухаживающей косметики для рук.
Набор посуды.
Аппарат для приготовления суши в домашних условиях.
Подарочный сертификат в SPA-салон или в бутик косметики.
Профессиональная литература – например, о полезных развлечениях для дошкольников.
Именная записная книжка в комплекте с набором канцелярских принадлежностей.
Текстиль: набор полотенец, постельное белье или красивая скатерть.
Выходные в доме за городом. Такой подарок позволит любимому воспитателю расслабиться, сменить обстановку и вернуться к работе с новыми силами.
Отметим, приятным подарком для любого педагога будет подарок, подготовленный с участием детей. Например, воспитанники могут создать коллективную открытку от класса, вместе разрисовать чашку для любимого воспитателя или организовать концерт с песнями, стишками и танцами.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет на 8 Марта в 2021 году. В Украине Международный женский день имеет статус государственного праздника.