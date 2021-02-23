Что подарить учительнице / воспитательнице на 8 Марта: топ-10 оригинальных идей

В 2021 году Международный женский день, 8 Марта, приходится на понедельник, однако поздравлять воспитателей и учителей будут традиционно до наступления этой даты.

Сотрудникам образовательных учреждений к празднику принято дарить цветы и различные презенты, причем часто среди родителей возникают споры относительно выбора. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил список идей для подарков на 8 Марта любимым педагогам.

Цветок в красивом декоративном горшке.

Подарочный набор "антистресс".

Букет из цветов и конфет или фруктов.

Мини-аквариум в кабинет.

Набор для творчества: например, картина для росписи по номерам или для вышивания бисером. Такой подарок можно дополнить рамкой необходимого размера.

Полезный гаджет. Это может быть именная флеш-карта, беспроводная мышка или, например, термометр в кабинет.

Подарочный сертификат в магазин парфюмерии, белья, канцелярии или хозтоваров.

Ортопедический стул.

Мелкая бытовая техника для дома: блендер, кофеварка, блинница, тостер, мультиварка.

Теплый мягкий плед, полотенце, яркая подушка.

Конфетный или фруктовый букет.

Декоративные песочные часы на рабочий стол.

Набор ухаживающей косметики для рук.

Набор посуды.

Аппарат для приготовления суши в домашних условиях.

Подарочный сертификат в SPA-салон или в бутик косметики.

Профессиональная литература – например, о полезных развлечениях для дошкольников.

Именная записная книжка в комплекте с набором канцелярских принадлежностей.

Текстиль: набор полотенец, постельное белье или красивая скатерть.

Выходные в доме за городом. Такой подарок позволит любимому воспитателю расслабиться, сменить обстановку и вернуться к работе с новыми силами.

Отметим, приятным подарком для любого педагога будет подарок, подготовленный с участием детей. Например, воспитанники могут создать коллективную открытку от класса, вместе разрисовать чашку для любимого воспитателя или организовать концерт с песнями, стишками и танцами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет на 8 Марта в 2021 году. В Украине Международный женский день имеет статус государственного праздника.