Люди более трех суток без тепла, воды и света: в Ирпене оккупанты запретили жителям покидать дома

Олег Тимченко
Происшествия
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Оккупанты запретили жителям Ирпеня выходить на улицу
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Российские оккупанты запретили жителям Ирпеня Киевской области выходить на улицу. При этом город уже несколько дней остается без света, воды и тепла.

Об этом сообщили в социальных сетях. Войска страны-агрессора продолжают убивать мирное население Украины.

"В Ирпене оккупанты запретили жителям выходить из жилья. Город более трех суток остается без тепла, воды и света, к нему нет подвоза воды и еды. Надеемся, сегодня организуют зеленый коридор без провокаций с российской стороны", – говорится в сообщении.

Отметим, российские оккупанты продолжают уничтожать жилую и критическую инфраструктуру Киевской области. Так, агрессор обстрелял дома мирных жителей в Гостомеле и Ирпене.

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Кроме того, из-за попадания снаряда в газопровод, Ирпень отключили от газоснабжения.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции.

Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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