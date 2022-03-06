Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей в Гостомеле и Ирпене. Видео

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Российские оккупанты продолжают уничтожать жилую и критическую инфраструктуру Киевской области. Так, агрессор обстрелял дома мирных жителей в Гостомеле и Ирпене.

Об этом сообщили в социальных сетях. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Горит жилищный комплекс таунхаусов "Чешский двор" в Гостомеле", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом в Ирпене, в результате чего там возник пожар.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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