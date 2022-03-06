Оккупанты обстреляли газопровод в Ирпене: город отключили от подачи голубого топлива

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Ирпень Киевской области в воскресенье, 6 марта, отключили от газоснабжения. Такое решение было принято из-за попадания российского снаряда в газопровод.

Об этом в Telegram сообщил глава Областной госадминистрации Киевщины Алексей Кулеба. Страна-агрессор пренебрегает правилами ведения войны.

"Внимание! Час назад мы вынуждены были отключить Ирпень от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод! Это стало следствием противоправных действий России, которая пренебрегает правилами ведения войны и массово обстреливает гражданское население", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе ОГА уточнили, что если жителям области понадобиться помощь, они могут обратиться по телефону: +380 (44) 363 07 34

"Операторы фиксируют обращение и передают его для оперативного решения", – подчеркнули в ОГА.

Отметим, российские оккупанты продолжают уничтожать жилую и критическую инфраструктуру Киевской области. Так, агрессор обстрелял дома мирных жителей в Гостомеле и Ирпене.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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