Я принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе: Путин неожиданно выступил с обращением

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Президент России под утро 24 февраля неожиданно выступил с обращением. В нем он объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Трансляцию его выступления ведет пропагандистские телеканалы. Лидер страны-агрессора также заявил, что "все решения приняты".

"Надеюсь, я был услышан", – добавил он.

Также он обратился к военнослужащим Вооруженных сил Украины, потребовав "сложить оружие".

Кроме того, Путин пригрозил "внешним силам" – всем, "кто попытается создать угрозы для россиян", что ответ будет незамедлительным.

"Ответ будет стремительным и приведет к таким последствиям, с какими вы не сталкивались", – сказал он.

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Также президент РФ добавил, что оккупация Украины якобы "не входит в планы России".

"Россия является одной из самых мощных держав мира. Нападение на нашу страну обернется разгромом для любого агрессора. Расширение НАТО на восток ускоряется, Россия больше не может молча наблюдать за этим!

Начавшееся военное освоение Украины неприемлемо, создается антироссия", – заявил он в своей речи.

Как сообщал OBOZREVATEL, этому предшествовало признание Россией "Л/ДНР" и разрешение на использование войск за границей.

Также накануне главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" обратились "за помощью" к президенту РФ Владимиру Путину. Они фактически попросили ввести войска на оккупированные территории Донбасса, чтобы "отразить атаку украинских военных".