Не Эпифаний: стало известно, кто проведет Пасхальную службу в Киево-Печерской лавре

В этом году на Пасху 16 апреля в Киево-Печерской лавре впервые за многие годы будет звучать украинский язык и молитва. Однако утреннюю литургию по случаю величайшего христианского праздника будет совершать не глава Православной церкви митрополит Эпифаний, а временно исполняющий обязанности наместника лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий.

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Сам Эпифаний будет править с 23:00 15 апреля в Свято-Михайловском соборе. Об этом со ссылкой на пресс-службу ПЦУ сообщает "Общественное".

Как рассказали в ПЦУ, утреннюю литургию в Успенском соборе на Пасху проведет и.о. наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий. Он вместе с частью монахов перешел из УПЦ МП в Православную церковь Украины. В то же время митрополит Эпифаний будет служить с 23:00 в Свято-Михайловском соборе.

Когда именно начнется Пасхальная литургия в Киево-Печерской лавре, в ПЦУ обещают сообщить позже, ведь значительные коррективы вносит комендантский час: его во время полномасштабной войны с Россией не будут отменять даже на Пасху.

"Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", — подчеркнул Эпифаний.

Он также высказался по поводу отказа УПЦ МП покидать Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение с 29 марта договора аренды со стороны администрации национального заповедника.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда звучала молитва на украинском языке за нашу Украину", – отметил митрополит.

Он убежден, что украинизация Лавры неизбежна. Так, в Верхней лавре уже постоянно совершаются богослужения ПЦУ, а со временем, подчеркнул Эпифаний, украинцы смогут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней лавре.

Напомним, 10 марта Минкульт объявил о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры с монастырем УПЦ МП из-за нарушения им условий договора аренды. Покинуть территорию памятника представители УПЦ МП должны были до 29 марта.

В день выселения настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ МП не собираются покидать территорию православной святыни. В УПЦ МП заявили, что аренда Лавры якобы завершится 29 марта 2045 года, и подали иск в суд, в удовлетворении которого им было отказано.

Между тем монахи УПЦ МП и свезенные в Лавру верующие блокируют работу комиссии и не признают решение суда. По этому факту, а также по заявлениям журналистов о препятствовании профессиональной деятельности открыты производства.

Приходившие под Лавру прихожане УПЦ МП выдавали удивительные "откровения" о том, что "если последний монах уйдет из Лавры, то по Крещатику будут плавать корабли" и то, что украиноязычные украинцы, мол, "возникли" только после распада СССР.