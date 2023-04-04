''Если последний монах уйдет из Лавры, то по Крещатику будут плавать корабли'': верующие УПЦ МП выдали феерические ''страшилки''. Видео

Прихожане УПЦ МП в попытках оставить Киево-Печерскую лавру под контролем этой организации проявляют недюжинную фантазию. Они рассказывают о "галушке", которая "спасла Киев" от затопления в 1985 году – и уверяют, что изгнание монахов УПЦ МП из лавры разрушит дамбу и спровоцирует потоп.

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Также они уверяют, что украиноязычные граждане появились лишь после распада СССР. Видео с удивительными историями от прихожанок УПЦ МП появилось в сети.

Так, женщинам, относящим себя к числу почитателей УПЦ МП, очень не понравилось "осквернение храмов" украинскими колядками.

"Осквернение храма, потому что на Рождество там были вот эти колядки, чертей гоняли... Женщины, девушки с крашенными губами и с рожками заходили в алтарь, в святая святых! Это невозможно! Дом молитвы, сказал господь, наречется, там только молитва должна. Монахи за нас молились, все время молятся. Мы ж не виноваты, что Советский Союз распался и что получились русскоговорящие и украиноговорящие", – заявила женщина среднего возраста журналистам.

Когда корреспондент и находящиеся поблизости люди переспросили у женщины, действительно ли она считает, что на украинском языке украинцы заговорили лишь после 1991 года, она замялась, а после выдала на-гора излюбленный тезис российской пропаганды о "притеснении русскоязычных".

"Да ну нет, мы не виноваты... Что разделились. Теперь гонят за мову. Я 11 лет училась в украинском языке. А сейчас видите, что получилось? Раз ты на украинском не разговариваешь, значит ты враг. Враг народа", – выдала женщина.

Еще более удивительную историю поведала ее единомышленница. Она заявила, что несколько десятилетий назад Киев от затопления спасла галушка.

"В 1985 году – сейчас найду, покажу, – прорвало дамбу. Они несколько недель засыпали ее, потом догадались засыпать мукой. Дамба стоит на муке. Она должна была простоять 1,5 года. И должны были починить. Они - те, которые занимаются дамбой. Потом в 1986 году бахнул Чернобыль. И про нее забыли. И стоит она с 1985 года на муке. Там галушка, понимаете?" – заявила прихожанка УПЦ МП.

Когда журналист позволил себе усомниться в столь сенсационной "информации", она продолжила рассказ и пообещала Киеву потоп с "волной аж до Турции" сразу после того, как из Киево-Печерской лавры уйдет последний представитель УПЦ МП."

Это не сенсация. Зайдите в интернете, в YouTube: "Галушка спасла Киев". И вам расскажут, что когда лавру заберут... Ну, там не скажут, что когда лавру заберут. Но есть пророчество: когда лавру заберут – левого берега не будет. Я живу на первом этаже, я умру быстро. Те, которые вот здесь (на правом берегу Киева – Ред.), им будет гораздо больше. Потому что будет полный блэкаут, потому что рухнет вся энергосистема. Потому что Запорожская атомная, если до нее дойдет, неизвестно что будет. Волна дойдет до Турции", – выдала она.

"По пророчествам, если последний монах уйдет из лавры, то по Крещатику будут плавать корабли", – добавила "красок" в апокалиптические обещания УПЦ МП первая прихожанка.

Напомним, 10 марта Минкульт объявил о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры с монастырем УПЦ МП из-за нарушения им условий договора аренды. Покинуть территорию национального заповедника представители УПЦ МП должны были до 29 марта.

В день выселения настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ МП не собираются покидать территорию православной святыни. В УПЦ МП заявили, что аренда Лавры якобы завершится 29 марта 2045 года, и подали иск в суд, в удовлетворении которого уже отказано.

Между тем монахи УПЦ МП и свезенные в Лавру верующие блокируют работу комиссии и не признают решение суда. По этому факту, а также по заявлениям журналистов о препятствовании профессиональной деятельности открыто производство.