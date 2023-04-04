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"Если последний монах уйдет из Лавры, то по Крещатику будут плавать корабли": верующие УПЦ МП выдали феерические "страшилки". Видео

Лилия Рагуцкая
Общество
3 минуты
6,1 т.
'Если последний монах уйдет из Лавры, то по Крещатику будут плавать корабли': верующие УПЦ МП выдали феерические 'страшилки'. Видео

Прихожане УПЦ МП в попытках оставить Киево-Печерскую лавру под контролем этой организации проявляют недюжинную фантазию. Они рассказывают о "галушке", которая "спасла Киев" от затопления в 1985 году – и уверяют, что изгнание монахов УПЦ МП из лавры разрушит дамбу и спровоцирует потоп.

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Также они уверяют, что украиноязычные граждане появились лишь после распада СССР. Видео с удивительными историями от прихожанок УПЦ МП появилось в сети.

Так, женщинам, относящим себя к числу почитателей УПЦ МП, очень не понравилось "осквернение храмов" украинскими колядками.

''Если последний монах уйдет из Лавры, то по Крещатику будут плавать корабли'': верующие УПЦ МП выдали феерические ''страшилки''. Видео

"Осквернение храма, потому что на Рождество там были вот эти колядки, чертей гоняли... Женщины, девушки с крашенными губами и с рожками заходили в алтарь, в святая святых! Это невозможно! Дом молитвы, сказал господь, наречется, там только молитва должна. Монахи за нас молились, все время молятся. Мы ж не виноваты, что Советский Союз распался и что получились русскоговорящие и украиноговорящие", – заявила женщина среднего возраста журналистам.

Когда корреспондент и находящиеся поблизости люди переспросили у женщины, действительно ли она считает, что на украинском языке украинцы заговорили лишь после 1991 года, она замялась, а после выдала на-гора излюбленный тезис российской пропаганды о "притеснении русскоязычных".

"Да ну нет, мы не виноваты... Что разделились. Теперь гонят за мову. Я 11 лет училась в украинском языке. А сейчас видите, что получилось? Раз ты на украинском не разговариваешь, значит ты враг. Враг народа", – выдала женщина.

Еще более удивительную историю поведала ее единомышленница. Она заявила, что несколько десятилетий назад Киев от затопления спасла галушка.

''Если последний монах уйдет из Лавры, то по Крещатику будут плавать корабли'': верующие УПЦ МП выдали феерические ''страшилки''. Видео

"В 1985 году – сейчас найду, покажу, – прорвало дамбу. Они несколько недель засыпали ее, потом догадались засыпать мукой. Дамба стоит на муке. Она должна была простоять 1,5 года. И должны были починить. Они - те, которые занимаются дамбой. Потом в 1986 году бахнул Чернобыль. И про нее забыли. И стоит она с 1985 года на муке. Там галушка, понимаете?" – заявила прихожанка УПЦ МП.

Когда журналист позволил себе усомниться в столь сенсационной "информации", она продолжила рассказ и пообещала Киеву потоп с "волной аж до Турции" сразу после того, как из Киево-Печерской лавры уйдет последний представитель УПЦ МП."

Это не сенсация. Зайдите в интернете, в YouTube: "Галушка спасла Киев". И вам расскажут, что когда лавру заберут... Ну, там не скажут, что когда лавру заберут. Но есть пророчество: когда лавру заберут – левого берега не будет. Я живу на первом этаже, я умру быстро. Те, которые вот здесь (на правом берегу Киева – Ред.), им будет гораздо больше. Потому что будет полный блэкаут, потому что рухнет вся энергосистема. Потому что Запорожская атомная, если до нее дойдет, неизвестно что будет. Волна дойдет до Турции", – выдала она.

"По пророчествам, если последний монах уйдет из лавры, то по Крещатику будут плавать корабли", – добавила "красок" в апокалиптические обещания УПЦ МП первая прихожанка.

Напомним, 10 марта Минкульт объявил о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры с монастырем УПЦ МП из-за нарушения им условий договора аренды. Покинуть территорию национального заповедника представители УПЦ МП должны были до 29 марта.

В день выселения настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ МП не собираются покидать территорию православной святыни. В УПЦ МП заявили, что аренда Лавры якобы завершится 29 марта 2045 года, и подали иск в суд, в удовлетворении которого уже отказано.

Между тем монахи УПЦ МП и свезенные в Лавру верующие блокируют работу комиссии и не признают решение суда. По этому факту, а также по заявлениям журналистов о препятствовании профессиональной деятельности открыто производство.

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