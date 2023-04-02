Вопреки расторжению договора: Онуфрий возглавил воскресную службу в Киево-Печерской лавре. Видео

В Киево-Печерской лавре 2 апреля началась воскресная служба. Ее проводит предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский), а митрополит УПЦ МП Павла (Лебедя) нет.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. На территории монастыря за правопорядком слежу полицейские (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киево-Печерская лавра сейчас. Верующие собираются на службу. Литургию возглавит митрополит Онуфрий", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что на воскресную службу пришло небольшое количество верующих московского патриархата. Стоит отметить, что представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть территорию Лавры еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Напомним, к четвергу, 30 марта, возле одного из храмов Лавры собрались заблокировавшие двери верующие УПЦ МП. При этом бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой. В этот день должна была начать свою работу комиссия Минкульта по описанию имущества монастыря. Ее работу представители Московского патриархата начали сразу же блокировать.

Следует добавить, что 1 апреля возле Киево-Печерской лавры граждане провели акцию протеста против УПЦ (МП). В митинге приняли участие несколько сотен человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 1 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), называющему себя настоятелем Киево-Печерской лавры. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной розни) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

В Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу. Его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

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