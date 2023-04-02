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Вопреки расторжению договора: Онуфрий возглавил воскресную службу в Киево-Печерской лавре. Видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
26,1 т.
УПЦ МП должна была покинуть территорию лавры еще 29 марта

В Киево-Печерской лавре 2 апреля началась воскресная служба. Ее проводит предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский), а митрополит УПЦ МП Павла (Лебедя) нет.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. На территории монастыря за правопорядком слежу полицейские (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киево-Печерская лавра сейчас. Верующие собираются на службу. Литургию возглавит митрополит Онуфрий", – говорится в сообщении.

Вопреки расторжению договора: Онуфрий возглавил воскресную службу в Киево-Печерской лавре. Видео

На опубликованном видео можно увидеть, что на воскресную службу пришло небольшое количество верующих московского патриархата. Стоит отметить, что представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть территорию Лавры еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Вопреки расторжению договора: Онуфрий возглавил воскресную службу в Киево-Печерской лавре. Видео
Вопреки расторжению договора: Онуфрий возглавил воскресную службу в Киево-Печерской лавре. Видео

Напомним, к четвергу, 30 марта, возле одного из храмов Лавры собрались заблокировавшие двери верующие УПЦ МП. При этом бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой. В этот день должна была начать свою работу комиссия Минкульта по описанию имущества монастыря. Ее работу представители Московского патриархата начали сразу же блокировать.

Следует добавить, что 1 апреля возле Киево-Печерской лавры граждане провели акцию протеста против УПЦ (МП). В митинге приняли участие несколько сотен человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 1 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), называющему себя настоятелем Киево-Печерской лавры. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной розни) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).
  • В Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу. Его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

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