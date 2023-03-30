В Киево-Печерской лавре собрались верующие московского патриархата: не пускают комиссию Минкульта. Фото и видео

В Киево-Печерской лавре в четверг, 30 марта, возле одного из храмов начали собираться верующие УПЦ МП, которые не хотят допускать туда членов комиссии Минкультуры. На месте находятся правоохранители.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. С сегодняшнего дня представители Московского патриархата не имеют права занимать помещение монастыря (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, уже с утра в Киево-Печерскую лавру начали приходить верующие УПЦ МП и собираться у Храма Агапита Печерского. Они заблокировали проход в церковь и не пускают внутрь представителей комиссии.

Следует добавить, что на месте происшествия находится достаточное количество правоохранителей. Как сообщили в полиции Киева, они будут следить за порядком и не будут допускать провокации. Также пришла комиссия, которая должна описать первый храм УПЦ.

Стоит добавить, что верующие накричали и обругали пришедшую в храм главу комиссии Минкульта Марьяну Томин. Ее преследовали по улицам Киева.

Ранее бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (настоящее имя Петр Лебедь), известный под прозвищем "Мерседес", на фоне выселения из святыни разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Его представители должны покинуть территорию Киево-Печерской Лавры до 29 марта.

Монахам и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что комиссия Минкульта оценивает состояние сохранения культурных ценностей.

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли в Офис президента. Они заявили о намерении встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы "донести до руководства государства свою позицию".

Предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы лавры.

29 марта настоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний назначил исполняющего обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Им стал член Духовного собора Лавры архимандрит от УПЦ МП Авраамий (Лотиш).

ранее в этот день епископ УПЦ Московского патриархата, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) заявил, что представители УПЦ МП не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. По его словам, служители русской церкви якобы обладают законным правом находиться в обители;

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