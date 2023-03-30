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В Киево-Печерской лавре собрались верующие московского патриархата: не пускают комиссию Минкульта. Фото и видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
3 минуты
4,6 т.
Верующие УПЦ МП заблокировали вход в один из храмов

В Киево-Печерской лавре в четверг, 30 марта, возле одного из храмов начали собираться верующие УПЦ МП, которые не хотят допускать туда членов комиссии Минкультуры. На месте находятся правоохранители.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. С сегодняшнего дня представители Московского патриархата не имеют права занимать помещение монастыря (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, уже с утра в Киево-Печерскую лавру начали приходить верующие УПЦ МП и собираться у Храма Агапита Печерского. Они заблокировали проход в церковь и не пускают внутрь представителей комиссии.

В Киево-Печерской лавре собрались верующие московского патриархата: не пускают комиссию Минкульта. Фото и видео
В Киево-Печерской лавре собрались верующие московского патриархата: не пускают комиссию Минкульта. Фото и видео
В Киево-Печерской лавре собрались верующие московского патриархата: не пускают комиссию Минкульта. Фото и видео

Следует добавить, что на месте происшествия находится достаточное количество правоохранителей. Как сообщили в полиции Киева, они будут следить за порядком и не будут допускать провокации. Также пришла комиссия, которая должна описать первый храм УПЦ.

В Киево-Печерской лавре собрались верующие московского патриархата: не пускают комиссию Минкульта. Фото и видео
В Киево-Печерской лавре собрались верующие московского патриархата: не пускают комиссию Минкульта. Фото и видео

Стоит добавить, что верующие накричали и обругали пришедшую в храм главу комиссии Минкульта Марьяну Томин. Ее преследовали по улицам Киева.

Ранее бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (настоящее имя Петр Лебедь), известный под прозвищем "Мерседес", на фоне выселения из святыни разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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