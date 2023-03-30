Митрополит Павел угрожал журналистам палкой и не захотел сказать, что РФ напала на Украину: заявил, что из Лавры не уйдет. Видео

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел пришел на территорию Киев-Печерской лавры и начал угрожать физическим насилием представителям СМИ. Более того, он отказался признавать, что Россия напала на Украину.

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Скандальный митрополит в окружении охраны зашел на территорию Лавры, при этом жаловался, что его якобы "провоцируют". Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, известный под прозвищем "Мерседес", пришел на территорию заповедника в окружении "группы поддержки" и сразу же вступил в конфликт с журналистами. Он требовал прекратить съемку, а также угрожал журналистам избить палкой.

После этого его попросили сказать, что государство-террорист Россия напало на Украину. Митрополит отказался отвечать, а его "группа поддержки" назвала такие вопросы провокационными. Стоит отметить, что один из "охранников" Павла, одетый в церковную рясу, повредил представителю СМИ аппаратуру.

Митрополит также "благословил" верующих дальше стоять на территории Лавры и блокировать работу комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины. Более того, митрополит пожаловался, что в течение многих лет вкладывал свои деньги в Лавру и заявил, что будет через суд требовать возвращение средств.

Напомним, митрополит Павел на фоне выселения из Киево-Печерской лавры разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви.

Отметим, что 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Его представители должны были покинуть территорию Лавры до 29 марта.

В "день Х" в Киево-Печерской лавре начали собираться верующие УПЦ МП. Сотни людей пришли на территорию монастыря якобы помолиться, но заодно успели устроить скандал. Одна из ярых поклонниц УПЦ МП набросилась на представителей СМИ и заявила, что Лавру никто не покинет.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Он выразил надежду, что государство поможет защитить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата.

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