''Паша в Рашу'': возле Киево-Печерской лавры проходит митинг против УПЦ МП. Фото и видео

У Киево-Печерской лавры граждане проводят акцию протеста против УПЦ (МП). В митинге принимают участие несколько сотен человек.

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Об этом сообщает издание Укринформ. Священники московского патриархата установили колонки и пытаются перекричать оппонентов.

Несколько сотен людей собрались на акции протеста в Киево-Печерской лавре. Многие участники держат в руках украинские флаги и несут плакаты с лозунгами, такими как "Отказываюсь работать на Россию", "Московский патриархат – не патриоты Украины", "Против московских церквей". Они также выкрикивают лозунги в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Возле входа в Киево-Печерскую лавру произошло столкновение двух лагерей. Около 150 человек, в основном священнослужители УПЦ (Московского патриархата), устроили молебен. Священники УПЦ МП установили колонки и пытаются перекричать оппонентов, однако ситуация остается напряженной.

Также корреспонденты "Радио Свобода" сообщили, что под Лаврой появился автомобиль с громкоговорителями. Митингующие скандируют "Мерседес на ВСУ" и включили на колонках музыку.

В ответ монахи УПЦ (МП) усиливают звук своих молитв с помощью своих колонок.

Корреспонденты издания NEXTA Live поделились впечатляющими кадрами, сделанными в процессе митинга.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне митрополит УПЦ МП Павел заявил о запланированном на 17:00 "штурме" Киево-Печерской лавры. Он так и не начался, зато сеть разразилась мемами;

– ранее епископ УПЦ Московского патриархата митрополит Павел (Петр Лебедь) заявил, что представители церкви не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. По его словам, служители русской церкви якобы обладают законным правом находиться в обители;

– утром 1 апреля бывший настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (настоящее имя – Петр Лебедь), известный под прозвищем "Мерседес", получил подозрение от СБУ. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

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