В сети показали, как выглядел легендарный ресторан "Закарпатська троянда" в Киеве. Фото

В Киеве в доме на улице Большая Васильковская, 12 раньше находился легендарный ресторан "Закарпатська троянда". Он был любимым местом отдыха киевлян на протяжении долгих лет.

Архивные снимки были опубликованы на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. Благодаря ценам культовое заведение было доступно даже студентам.

"Закарпатська троянда" на Красноармейской, 12 (сейчас Большая Васильковская) 1969 год. На верхнем этаже был винный магазин, а в подвальчике продавались вина в бочках, которые можно было тут же продегустировать. Второе фото – 1980 год", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно рассмотреть, как выглядел вход в культовое заведение, а также внутренний интерьер. В частности, посетители дегустировали вина за столиками, которые находились в огромных, встроенных в стену, бочках.

Одним из главных плюсов ресторана была доступность. Благодаря ценам на вина, его посетителями очень часто становились студенты.

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