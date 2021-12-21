До 1918 года на Европейской площади работал один из лучших отелей Киева. Исторические фото

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. На них можно увидеть, как каким было это строение в разные годы.

"1970-е годы. Европейская (Ленинского Комсомола) площадь, начало улицы Крещатик. Бывшая гостиница "Европа" (построена по проекту Александра Беретти). Здание прокуратуры УССР. Снесено в конце 1970-х годов", – говорится в сообщении.

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Отель "Европа" — бывшая гостиница, которая была построена архитектором Александром Беретти в 1857—1858 годах. С 1805 по 1851 год на ее месте был расположен Первый городской театр. После его сноса в 1851 году здесь был небольшой пустырь.

В 1857 по проекту выдающегося архитектора Александра Беретти было начато строительство трехэтажного дома для гостиницы "Европа". Он был одним из лучших в Киеве. В разное время здесь останавливались поэт Федор Тютчев, историк Николай Костомаров, ученый Илья Мечников.

После 1918 года отель перестал работать, а в здании расположились разные учреждения. После 1934 года оно использовалось как административное здание – располагались Генеральная прокуратура, Наркомат юстиции, позже министерство геологии.

Было снесено в 1979 году для строительства нового дома Музея Ленина (теперь Украинский дом).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в 1989 году на НСК "Олимпийский" (тогда Республиканский стадион. – Ред.) состоялся матч между сборными СССР и мира.