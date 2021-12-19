В сети показали, как проходил прощальный матч Олега Блохина в 1989 году в Киеве. Фото и видео

В Киеве в 1989 году на НСК "Олимпийский" (тогда Республиканский стадион. – Ред.) состоялся матч между сборными СССР и мира. В этот день знаменитый "динамовец" Олег Блохин в последний раз вышел на поле в качестве футболиста.

Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На них можно увидеть, как проходило это историческое спортивное событие 32 года назад (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Республиканский стадион 1989 год. 28 июня 1989 года состоялся прощальный матч легендарного динамовца Олега Блохина. На Республиканском стадионе в Киеве, в присутствии 100 тысяч зрителей, сборная СССР сыграла со сборной мира (3:3)", – говорится в сообщении.

Видео дня

Стоит отметить, что в тот день легендарный футболист Блохин забил гол в ворота команды противника.

Олег Владимирович Блохин – украинский советский футболист и украинский футбольный тренер. Самый результативный бомбардир советского футбола – 319 голов в зачет клуба Григория Федотова. Лауреат Юбилейной награды УЕФА как величайший украинский футболист 50-летия (1954—2003).

Один из лучших футболистов в истории советского футбола. Обладатель "Золотого мяча" (1975). Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, дважды обладатель Кубка Кубков УЕФА.

Рекордсмен сборной СССР по футболу по количеству проводимых за нее игр и забитых голов. Один из трех советских футболистов, получавший "Золотой мяч".

Экс-тренер ряда греческих клубов, сборной Украины и киевского "Динамо".

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