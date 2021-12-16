Новогодняя елка Киева в 1961 году стояла возле метро "Крещатик". Архивное фото

В 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.

Уникальное фото было опубликовано на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На старом снимке можно увидеть, как выглядело праздничное дерево 60 лет назад.

"1961 год – главную киевскую елку установили возле метро "Крещатик", – говорится в сообщении.

На фото видно, что дерево было ограждено маленьким забором. Кроме того, можно увидеть, как выглядело здание вестибюля станции метро до реконструкции и появления магазинов и ресторанов быстрого питания.

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Кроме того, на здании позади елки еще есть прекрасные арочные балконы, которые со временем будут полностью демонтированы.

"Крещатик" – станция Киевского метрополитена, которая расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями "Театральная" и "Арсенальная". Была открыта 6 ноября 1960 года в составе первой очереди строительства.

С 1986 года станция имеет статус "памятник архитектуры местного значения", охранный номер 169.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1960-х на площади Победы в Киеве только построили здание Национального цирка Украины, а пешеходы на улице Гончара активно нарушали правила дорожного движения.