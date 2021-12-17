В сети показали, как выглядел Киев в 1946 году. Уникальные фото

В 1946-м году на улице Крещатик еще оставались разрушенные во время Второй мировой войны здания. В тоже время, город уже ввернулся к мирной жизни. В частности, проводились спортивные парады и футбольные матчи.

Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На них можно увидеть, как выглядела столица 75 лет назад.

"Год 1946-ой. Киев. Городские хроники", – говорится в сообщении.

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Так, на фотографиях можно узнать улицы Богдана Хмельницкого, Владимирскую, Бессарабскую площадь и одноименный рынок, Крещатик, Контрактовую площадь и Старый Подол.

Кроме того, на одном из снимков запечатлен момент футбольного матча между командами "Крылья Советов" (Куйбышев) – "Динамо" (Киев). В частности, видна игра голкипера киевлян, футболиста и тренера Анатолия Зубрицкого.

Напомним, в 1960-х на площади Победы в Киеве только построили здание Национального цирка Украины, а пешеходы на улице Гончара активно нарушали правила дорожного движения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.