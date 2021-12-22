В сети показали, какой была зима в 1977 году в Киеве. Архивные фото

Зимой 1977 года улицы Киева буквально утопали в снегу. Из-за погодных условий общественный транспорт работал с перебоями.

Архивные снимки были опубликованы на странице сообщества "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. На них можно увидеть, как выглядела одна из улиц города 44 года назад.

"После снегопада. Пересечение улицы Якира (современное название – Деревлянская) и Белорусской. 1977 год", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что зимы тогда были снежными и морозными.

Деревлянская улица – улица в Шевченковском районе города Киева, местность Лукьяновка. Она возникла во второй половине XIX века как часть Овручской улицы. В первой половине – середине XX века называлось Новоовручская. С 1963 года – улица Якира, в честь советского военного деятеля Ионы Якира.

Современное название – с 2016 года. В жилом фонде улицы преобладает застройка 1950-х – 60-х годов.

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