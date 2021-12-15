В сети показали, как выглядел Киев в 1960-х годах. Архивное видео

В 1960-х на площади Победы в Киеве только построили здание Национального цирка Украины, а пешеходы на улице Гончара активно нарушали правила дорожного движения. Тополя на бульваре Тараса Шевченко уже были высокими.

Уникальная видеозапись была опубликована на странице сообщества "Клуб любителей Киева" в социальной сети Facebook. На старых кадрах можно узнать знакомые киевлянам места (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Площадь Победы, улицы Дмитриевская, Бульварно-Кудрявская (бывшая Воровского), Олеся Гончара (бывшая Чкалова)", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном уникальном видео можно увидеть, как жила столица Украины около 60 лет назад. Среди прочего, на одной показанных из улиц заметно выделяется стоянка для автомобилей такси.

Напомним, в первой половине 1870-х годов на улице Крещатик в Киеве большинство зданий были двухэтажными. Чуть ли не единственным "высотным" был дом, на месте которого потом построят ЦУМ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Софийской площади стоят здания, которые были здесь в начале ХХ века. В частности, строение, в котором сейчас находятся суд, управление полиции столицы и области, сохранилось почти в таком же виде.