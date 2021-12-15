В сети показали, как выглядел Киев в 1960-х годах. Архивное видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
2,4 т.
Киев около 60-ти лет назад

В 1960-х на площади Победы в Киеве только построили здание Национального цирка Украины, а пешеходы на улице Гончара активно нарушали правила дорожного движения. Тополя на бульваре Тараса Шевченко уже были высокими.

Уникальная видеозапись была опубликована на странице сообщества "Клуб любителей Киева" в социальной сети Facebook. На старых кадрах можно узнать знакомые киевлянам места (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Площадь Победы, улицы Дмитриевская, Бульварно-Кудрявская (бывшая Воровского), Олеся Гончара (бывшая Чкалова)", – говорится в сообщении.

На старых кадрах можно узнать знакомые киевлянам места.
Видео дня

На опубликованном уникальном видео можно увидеть, как жила столица Украины около 60 лет назад. Среди прочего, на одной показанных из улиц заметно выделяется стоянка для автомобилей такси.

Киевские улицы в 1960-х годах.
Площадь Победы.

Напомним, в первой половине 1870-х годов на улице Крещатик в Киеве большинство зданий были двухэтажными. Чуть ли не единственным "высотным" был дом, на месте которого потом построят ЦУМ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Софийской площади стоят здания, которые были здесь в начале ХХ века. В частности, строение, в котором сейчас находятся суд, управление полиции столицы и области, сохранилось почти в таком же виде.

УкраинаКиевистория КиеваНовости Киева и Киевской областиИстория