В сети показали, как выглядел Киев с высоты птичьего полета в 1918 году. Фото

В 1918 году в Киеве на Гидропарке существовало поселение Предмостная слободка. А на территории нынешних Позняков были заливные луга.

Архивные снимки был опубликован на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На фото можно увидеть, как выглядела эта местность 103 года назад.

"Аэро-фото съемка Печерска 1918 года. Виден Николаевский и Русановский мосты. Предмостная слободка (ныне Гидропарк), дорога на Чернигов. Пустынные, заливные поля на левом берегу", – говорится в сообщении.

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Кроме того, на опубликованных снимках можно увидеть Киево-Печерскую лавру, Арсенал, а также частные дома в районе современной станции метро "Левобережная".

Отметим, Предмостная слободка – поселение в районе Киева, которое существовало на левом берегу Днепра (напротив Лавры) с конца XVIII века.

Здесь жили преимущественно работники, приписанные к заводу "Арсенал". В 1853 году был построен Николаевский цепной мост через Днепр, а местность получила своё название от расположения "перед мостом".

Весной 1943 года слободка была уничтожена немецкими оккупантами. В 1960-е годы на её месте разбит Гидропарк, через который проходит Святошинско-Броварская линия метрополитена и Броварской проспект.

Напомним, в 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Зимой 1977 года улицы Киева буквально утопали в снегу. Из-за погодных условий общественный транспорт работал с перебоями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что фуникулер в Киеве был построен в 1905 году и стал вторым на территории бывшей Российской империи (после одесского). В начале ХХ века на склонах возле него не было деревьев.