В сети показали, как выглядел фуникулер в Киеве в начале 1900-х годов. Фото

Фуникулер в Киеве стал вторым на территории бывшей Российской империи, после одесского, и был состроен в 1905 году. В начале ХХ века на склонах возле него не было деревьев.

Архивный снимок был опубликован на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На фото можно увидеть, как выглядела эта местность более 100 лет назад.

"Михайловский подъем, начало ХХ-го века", – говорится в сообщении.

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На опубликованном снимке можно увидеть, как выглядели первый вагон фуникулера и верхний вестибюль. Кроме того, внизу виден Подол, речной порт и левый берег реки Днепр, который тогда еще не был застроен.

На другом, колоризированном фото, видна Андреевская церковь и склоны вокруг нее.

Киевский фуникулер – фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Проложен по склону Владимирской горки с красивым видом на реку Днепр.

Линия состоит из двух станций и управляется коммунальным предприятием "Киевпасстранс". Сооружался на протяжении 1902-1905 годов. Ежегодно этот вид транспорта перевозит до 2,8 млн пассажиров, среди которых немало туристов.

В 1961 году главная новогодняя елка столицы была установлена возле входа в вестибюль станции метро "Крещатик". Зима в том году была довольно снежной.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

Зимой 1977 года улицы Киева буквально утопали в снегу. Из-за погодных условий общественный транспорт работал с перебоями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в доме на улице Большая Васильковская, 12 раньше находился легендарный ресторан "Закарпатська троянда". Он был любимым местом отдыха киевлян на протяжении долгих лет.